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30.09.2020 - 12:08 |

Ezgi Erol’un ilk teklisi “Aramızda Kalsın” çıktı

Disney prensesi Moana’nın Türkçe sesi ve müzikal oyuncusu Ezgi Erol, ilk teklisi “Aramızda Kalsın”ı 25 Eylül Cuma günü yayınladı. Sözü müziği kendisine ait olan şarkının klibi de aynı gün müzikseverlerle buluştu.

Ezgi Erol’un ilk teklisi “Aramızda Kalsın” çıktı

Bugüne kadar; ‘Mutluluk’, ‘İstanbulname’, ‘Seni Seviyorum Mükemmelsin, Şimdi Değiş’ gibi sevilen müzikallerle izleyici ile buluşan Ezgi Erol, ilk teklisi “​Aramızda Kalsın​” için, Gökhan Özdemir yönetmenliğinde çekilen, kahvaltı masasında geçen, izleyenlere adeta bahar havası tattıran klibini de aynı gün müzikseverlerin beğenisine sundu.

Kendini bildiğinden beri şarkı söyleyen, bugüne kadar sevilen birçok müzikalin yanı sıra Onur Ünlü’nün Beş Kardeş ve Dudullu Postası dizilerinde üstlendiği rolleriyle de izleyiciyle buluşan Ezgi Erol, şarkının ortaya çıkış hikayesini şu sözlerle anlatıyor: “Cemal Süreya’ya katılıyorum; kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı. Sevdiklerimle, çaylı, sohbetli, uzun kahvaltıları çok seviyorum. Bu nedenle özellikle sabahları yalnızsam bir hüzün çöküyor içime. Yıllar önce İstanbul’da böyle yalnız bir kahvaltı sofrasında yazmıştım ‘Aramızda Kalsın’ı. Şarkıda geçen güzel kedim ‘Kuzu’m hayattaydı o zaman. Beklenen sevgiliye hitap eden, eğlenceli, cilveli bir Ezgi geliverdi içimden. Değerli aranjör dostum Alper Yazıcı heyecanımı paylaştı ve kayıtların bir kısmını tamamladık. Lakin hayat, acı tatlı vesilelerle bekletti şarkımın çıkışını. Yıllardır zamanını bekliyordu ‘Aramızda Kalsın’.”

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