Farklı ülkelerin danslarını öğrenecekler

“Kontrollü Sosyal Hayat” dönemine özel geliştirilen aktiviteler içerisinde, KidZania Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi de yer alıyor. Misafirlerin öğrenci olduğu aktivitede, fiziksel sağlık kavramı, kişisel hijyenin önemi, koronavirüsün ne olduğu ve korunmak için alınacak tedbirler anlatılıyor. Eğitimden sonra misafirler, “Hijyen Elçileri” olarak ellerindeki rota ve kontrol listesi ile diğer aktivite alanlarında maske ve sosyal mesafe gibi konuları denetliyor. Aktivite sonunda “Kontrollü Sosyal Hayat”ı eğlenerek öğreniyor ve ‘Hijyen Elçileri’ sertifikasını alıyorlar. ‘Yeni normal’ kurallarını gerçek hayatın simülasyonu olan KidZania İstanbul’da deneyimliyorlar. Sorumluluk, saygı, uyum, özgüven, farkındalık ve hoşgörü kavranmalarının pekiştiği aktivite çocuklara dikkat, araştırma becerisi, kararlık ve eleştirel düşünme yetisi kazandırıyor.

NASA'daki güvenli havalandırma sistemi Türkiye’de ilk kez KidZania’da

KidZania, NASA’nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı, özel “UV PHI Cell (photohydroionization)” teknolojisini kullanmaya başladı. Türkiye’de ilk kez kullanılan bu sistemde klima santrallerine entegre edilen cihazlar sayesinde; bakteri, virüs ve diğer patojenlerin DNA'sı kırılarak hastalığa neden olan özellikleri etkisiz hale geliyor, böylece havada barınabilen polen, kötü koku, toz, küf, duman, bakteri ve en önemlisi virüslere karşı yüzde 99,9 oranında koruma sağlanıyor. Covid-19 dahil pek çok viral hastalık ile solunum yolu hastalığının da yayılmasının önüne geçiliyor.