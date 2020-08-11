Fatih İstanbul’u 2. kez fethedecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından haziran ayında Londra’da açık artırmada 6.5 milyon liraya satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresi, bu hafta içinde İstanbul’a getirilecek. Tablo, eylül ayı sonu veya ekim başında halka açık sergilenecek.

İBB tarafından satın alınan 540 yıllık Fatih Sultan Mehmet portresini teslim almak için Londra’ya İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat gitti. Teslim alınmadan önce gerekli kondisyon incelemesi yapılacak olan tablo, daha sonra nakliye şirketine teslim edilerek hafta bitmeden İstanbul’a getirilecek.

Özel korumalı depo

Belediyeden yapılan açıklamaya göre portre ilk etapta, Rönesans dönemine ait bir yapıtın korunması için gerekli koşulların sağlandığı, İBB’nin Saraçhane’deki yerleşkesinin giriş katındaki bir özel depo alanında dinlendirilecek. Bilimsel ölçütlere göre hazırlanan depo, ışık ve nem gibi yapıta zarar verecek etmenlere karşı korumalı olarak tasarlandı. Portrenin korunması için yoğun güvenlik önlemleri de alındı.

Portre, hazırlanan özel korumalı depoda bir süre dinlendirildikten sonra ağustos ayının üçüncü haftasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılımıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Portrenin ilk kez kamuoyu ile paylaşıldığı bu program, pandemi koşullarının getirdiği kısıtlardan dolayı sınırlı sayıda davetli ve basın mensubu ile gerçekleştirilecek. Türkiye’ye ait bilinen en eski portre olan yapıtın, pandemi önlemlerine bağlı olarak, eylül ayı sonu veya ekim ayı başından itibaren halka açık sergilenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, geçici olarak hazırlanan sergi alanı pandemi koşulları göz önüne alınarak düzenlenecek.

Portre, daha sonra uzmanların belirleyeceği bir yol haritasıyla ve çalışmayla inşa edilecek müzedeki yerine konulacak.

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih’in başka bir kişi ile resmedilen tek portresi olan yapıt, Londra’daki dünyaca ünlü Christie’s Müzayede Evi tarafından satıa sunulmuştu. İBB, Başkan İmamoğlu’nun talimatıyla portrenin İstanbul’a kazandırılması için çalışma başlatmış ve müzayedenin sonunda yapıta yaklaşık 6.5 milyon liraya sahip olmuştu.

Son pozlarından biri

Gentile Bellini’nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33.4; boyu ise 45.4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480. Ölüm tarihi 3 Mayıs 1481 olan Fatih Sultan Mehmed’in ressam Bellini’ye verdiği son pozlardan biri olduğu düşünülüyor.