10.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Fatih Sultan Mehmet portresi İstanbul yolunda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Mahir Polat, Gentile Bellini imzalı Fatih Sultan Mehmet portresini getirmek üzere önceki gün Londra’ya gittiklerini duyurdu.
Polat, sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada, “Eve dönüş hikayesi başlasın. 540 yaşında bir rönesans hakikati başladığı yere, yuvasına dönüyor. Fatih Sultan Mehmet portresini yüzyıllar süren gizem dolu yolculuğu sonrasında evine, İstanbul’a getirmek için birazdan İBB’yi temsilen Londra’ya uçuyoruz” dedi. İtalyan ressam Bellini tarafından 1480 yılında yapılan eser, Fatih’in kendisiyle başka bir figürün birlikte yer aldığı tek bilinen portresi olma özelliğine sahip. Tablo, haziran ayındaki düzenlenen Christies’ müzayedesinde 770 bin sterline (yaklaşık 6.5 milyon lira) İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmıştı.
Gülşah Saraçoğlu: Ben tasarımcı değil terziyim!Şarkcı Simge Sağın'ın ilk Harbiye Açıkhava konserinde giydiği renkli sahne kostümü olay oldu. Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kıyafet; Meksikalı şarkıcı Thalia’nın geçen yıl bir konserinde giydiği kostümün kopyası olduğu haberleriyle gündeme geldi. Tüm bu yaşananların ardından Gülşah Saraçoğlu, konuya açıklık getirdi.