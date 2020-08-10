Fatih Sultan Mehmet portresi İstanbul yolunda

Polat, sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamada, “Eve dönüş hikayesi başlasın. 540 yaşında bir rönesans hakikati başladığı yere, yuvasına dönüyor. Fatih Sultan Mehmet portresini yüzyıllar süren gizem dolu yolculuğu sonrasında evine, İstanbul’a getirmek için birazdan İBB’yi temsilen Londra’ya uçuyoruz” dedi. İtalyan ressam Bellini tarafından 1480 yılında yapılan eser, Fatih’in kendisiyle başka bir figürün birlikte yer aldığı tek bilinen portresi olma özelliğine sahip. Tablo, haziran ayındaki düzenlenen Christies’ müzayedesinde 770 bin sterline (yaklaşık 6.5 milyon lira) İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmıştı.