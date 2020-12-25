Fatih tablosuna ‘sahte’ incelemesi

İmamoğlu, “Valilikten bazı sorular gönderildi. İhbar edilmiş de. İşte Bellini’nin Fatih tablosunun sahte olduğuna dair. Şu an kurumumuz bu sorulara cevap veriyor. Bu tür işler öyle başlar, sonra da soruşturma açılsın mı açılmasın mı kararı verilir. Sonra da başka şeylere dönüşür. Ben de bunlar boş işlerdir diyorum. Umarım bazı kurumlarımız Kanal İstanbul sürecindeki gibi boş işlerle uğraşıp kendilerini yormazlar. Bu da trajikomik, fıkra gibi bir durum” diye konuştu.



İtalyan ressam Gentile Bellini’nin en önemli resimleri arasında kabul edilen ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33.4; boyu ise 45.4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480. Ölüm tarihi 3 Mayıs 1481 olan Fatih Sultan Mehmet’in ressam Bellini’ye verdiği son pozlardan biri olduğu düşünülüyor.