Fatih’in portresi evine döndü

Eseri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) satın aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eserin satışının hemen ardından, “Londra’da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık” sözleriyle bir tweet paylaştı.

Müzayede evinden yapılan yazılı açıklamada, artırmayla fiyatı 770 bin sterlin’e çıkan portrenin kendilerine ödenecek komisyonla beraber İBB’ye maliyetinin 935 bin 250 sterlin olacağını duyurdu.



Gentile Bellini’nin atölyesinden çıkan eserlerin yer aldığı “Venice Art of the Islamic & Indian Worlds Including Oriental Rugs and Carpets” başlıklı müzayedede satışa çıkan eser, “The Ottoman Sultan Mehmet II” (1432-1481) adını taşıyor.

Gentile Bellini ya da öğrencilerinden biri tarafından yapıldığı düşünülen portre, sultanı başka bir figürle birlikte gösteren tek eser. Portre için beklenen fiyat 400 bin ile 600 bin pound arasındaydı.



15’inci yüzyılın sonlarında Doğu ve Batı arasındaki etkileşimi belgeleyen portrede, Sultan II’inci Mehmet’in yanında oturan kişinin Avrupalı, hatta bir Venedik tüccarı veya diplomatı olduğu düşünülüyor.