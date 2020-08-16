16.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Fellini’ye özel bir set
Tarihsel ve güncel değeriyle sinema tarihinde yer etmiş filmleri bir araya getirdiği kataloğuyla tanınan The Criterion Collection, önceki günlerde bu yıl doğumunun 100’üncü yılı kutlanan İtalyan yönetmen Federico Fellini’nin filmografisine odaklanacak bir set yayınlayacağını duyurdu.
Indiewire’da yer alan habere göre bu özel seçkide, Fellini’nin İtalyan Yeni Gerçekçiliği etkili ilk dönem filmlerinden aralarında “Sekiz Buçuk” ve “La Dolce Vita”nın da yer aldığı pek çok klasikleri, kısa filmleri ve son dönem filmlerine uzanan 14 film seçkide bulunuyor.
24 Kasım’dan itibaren
Ayrıca seçkide Fellini sineması hakkında çekilmiş belgeseller, videolar ve iki kitap da yer alıyor. Sinema severler “Essential Fellini” adlı seçkiyi 24 Kasım 2020’de Criterion’un internet sitesinden satın alabilecek.
İletişim Başkanı Altun'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepkiİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.