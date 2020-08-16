Fellini’ye özel bir set

Indiewire’da yer alan habere göre bu özel seçkide, Fellini’nin İtalyan Yeni Gerçekçiliği etkili ilk dönem filmlerinden aralarında “Sekiz Buçuk” ve “La Dolce Vita”nın da yer aldığı pek çok klasikleri, kısa filmleri ve son dönem filmlerine uzanan 14 film seçkide bulunuyor.



24 Kasım’dan itibaren



Ayrıca seçkide Fellini sineması hakkında çekilmiş belgeseller, videolar ve iki kitap da yer alıyor. Sinema severler “Essential Fellini” adlı seçkiyi 24 Kasım 2020’de Criterion’un internet sitesinden satın alabilecek.



