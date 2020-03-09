Filmmor’da 46 film

Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 46 film, söyleşi, panel ve atölyelerle 7 şehirde, 18. yılını kutluyor. 16 Mart’ta İstanbul’da başlayacak festival, 10 Mayıs’a kadar sürecek. İstanbul’da Fransız Kültür Merkezi’nde başlayacak gösterimler, 22 Mart’a kadar sürecek. 22 Mart’tan sonra Küçükçekmece’deki Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek festival, ardından İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin Sinebüs’ü ile İstanbul’un 6 köyünü gezecek.

Festival İstanbul’un ardından 4-5 Nisan’da Bodrum’da, 11-12 Nisan’da Antalya’da, 18-19 Nisan’da Mersin’de, 25-26 Nisan’da Yalova’da, 2-3 Mayıs’ta Adana’da ve 9-10 Mayıs’ta Diyarbakır’da seyirciyle buluşacak.

18. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl Hak Odaklı Sinema bölümünün yanında Kadınların Sineması, Bedenimiz Bizim-dir, Cinsiyet-ler, Feminist Bellek ve Film-i Takip bölümlerinde 21 ülkeden 46 film izleyiciyle buluşacak. Hak Odaklı Sinema bölümünde “Direnen Kadınlar” (Chieko Yamagami), “Fundamental: Aslolan Mücadele” (Sharmeen Obaid-Chinoy) ve “Kız Kulesi”nin (Susanna Lira) de aralarında olduğu filmler gösterilecek. Film programı yanında, Ahu Öztürk, Helena Ignez, Meltem Cumbul, Nur Sürer, Melek Özman’ın katılacağı Hak Odaklı Sinema panelinde filmlerin söylemi ve yapımındaki hak-lar/haksızlıklar ve hak odaklılık tartışılacak.

Yeryüzünün dört bir yanından filmlerin buluştuğu Kadınların Sineması bölümünde yer alan “Cevher”, “Kendi Işığındaki Kadın”, “Fakir”, “Leonie”, “Oyuncu ve Casus”, “Porselen”, “Britt-Marie Buradaydı”, “Delphine ve Carole”, “Duygular Dile Geldi” ile “Sana Dair Nefret Ettiğim Her Şeyi Seviyorum” filmleri izleyicilerle buluşacak. “Cevher ve Kendi Işığındaki Kadın”ın yönetmeni Sinai Sganzeria ile “Fakir” filminin yönetmeni Helena Ignez, festivale konuk olacak.

Feminist Bellek bölümü bu yıl sinema tarihinin kurmaca film yapan ilk yönetmeni Alice Guy-Blaché’yi selamlıyor. Yönetmenin “Feminizmin Sonuçları” ve “Düşen Yapraklar” filmleri izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Filmi Takip bölümünde ise Pelin Esmer’in 2005 yılında ilk oyunlarını çıkaran Arslanköylü kadınları izlediği “Oyun” belgeseli, yine Arslanköylü kadınların 14 yıl sonraki oyunlarını izleyen “Kraliçe Lear” gösterilecek. Cinsiyetler bölümünde ise bu yıl da Dorris Dörrie’nin “Kiraz Çiçekleri ve Şeytanlar” filmi de Türkiye’de izleyiciyle buluşacak.