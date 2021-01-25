Fırat Çakır'ın yeni kitabı yayımlandı

Peki, bu kadar yıpranmış fizik, zihin ve ruh ile ne yapacağız? Nasıl bir gelecek inşa edecek ve insanlara nasıl sarılacağız? Kaybetmek üzere olduğumuz gerçek kişiliğimizi tekrar nasıl kazanacağız? Dost ve arkadaş sohbetlerine, iş yemekleri ve aile ziyaretlerine nasıl başlayacağız? Herkesin öksüren, hapşıran insanlardan kaçmaya alıştığı bir süreçten normalleşme sürecine nasıl geçeceğiz?

Fırat Çakır yeni kitabı Herkes Saçını Okşayacak Bir Ele İhtiyaç Duyar’da işte tüm bu sorular üzerine düşünmemize ve mucize beklemek yerine mucize yaratmak için neler yapmamız gerektiğini anlamamıza olanak sağlayacak kapılar aralıyor.

Fırat Çakır’ın yazdığı Herkes Saçını Okşayacak Bir Ele İhtiyaç Duyar Destek Yayınları’ndan çıktı.

Yazar Hakkında:

1970 yılında İstanbul’da doğan yazar aslen Malatyalıdır. Spor ve sağlıklı yaşam hayatının vazgeçilmezidir. Okul hayatı sonrası çeşitli alanlarda ticaretle uğraştıktan sonra 2008 yılında Başarı Koçluğu ve Kurumsal Gelişim Danışmanlığı alanlarında hizmet vermeye başlamıştır. Merkezi İstanbul-Nişantaşı’nda bulunan, kendi ile aynı adı taşıyan Fırat Çakır Akademi’de 12 yıldır hizmet vermeye devam etmektedir. Life Coach ve NLP Master Trainer olan Fırat Çakır, Health Life Coach eğitim modülünü oluşturmuş ve dünyanın birçok yerinde hizmet veren uzmanlar yetiştirmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli üniversite, kurum ve kuruluşlarda eğitimler ve seminerler vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Önemli gazete ve dergilerde gerek röportajları gerekse yazı dizileri ve köşe yazıları ile okuyucularıyla buluşmakta olan yazar 1000’in üzerinde televizyon programı yapmış ve konuk olmuştur. Şu an okumakta olduğunuz Herkes Saçını Okşayacak Bir Ele İhtiyaç Duyar on birinci kitabıdır. Yıllardır yaptığı eğitim ve danışmanlıklarla binlerce insanın hayatının değişip dönüşmelerine vesile olmuştur. Ömrü olduğu sürece de bunu yapmaya devam edecektir. Fırat Çakır, evli ve iki çocuk babasıdır