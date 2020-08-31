Fişekhane Cocoon'da Kozayı Örmek sergisi 21 Eylül'e kadar açık

Contemporary Istanbul Vakfı, Büyükyalı Fişekhane’de bulunan mekânı Cocoon’da sanat, kültür ve eğitim faaliyetlerine başlıyor. Art On İstanbul Sanat Galerisi iş birliğiyle hazırlanan Kozayı Örmek, İstanbul’un kültürel mirasında özel bir yeri olan Fişekhane’nin yaratıcı dönüşümünü kutlarken, kültür-sanat haritasına eklenen bu yeni adrese coşkulu bir karma sergi ile ¨Merhaba¨ diyor. 21 Temmuz – 21 Eylül 2020 tarihleri arasında izlenebilecek sergide, farklı kuşaklardan sanatçıların heykel, yeni medya, fotoğraf, resim, rölyef gibi medyumlardaki eserleri yer alıyor.

Serginin ismi, Kozayı Örmek, yaşamın her daim yeniden inşa edilebileceğini ve dönüşmek için insanın kendi ile baş başa kaldığı zamanın, kurduğu yuvanın önemini işaret ediyor. Sergide yer alan eserler, sanatçıların üretme sürecinde kapandıkları kozadan nasıl bir sonuçla çıktıklarını ve kendi zamanlarının tanıklığını nasıl üstlendiklerini örnekliyor.

Tarihi dokunun çevresinde şekillenen bu modern mahallenin ilk çağdaş sanat sergisi Kozayı Örmek, yeni yerleşimlerin ve başlangıçların yapıldığı bu özel zamanlara eşlik ediyor. İzleyicinin çağdaş sanatla randevusu, kendiyle baş başa kalarak, yakınlarıyla buluşarak, bilgileneceği, paylaşacağı bir yaratıcı alan yaratmak üzere kurgulandı. 16 sanatçının 70’’e yakın eserle yer aldığı sergi, mekânın kendine has özelliklerinin korunduğu yerleştirme ile izleyici için çağdaş sanatın tarihi dokuyla birlikte sunulduğu eşsiz bir buluşma ortamı sunuyor.

Büyükyalı sakinleri, Cocoon’la birlikte sanatın dinamik yapısından ilham alarak farklı sanat formları ve yorumlarıyla tanışacak, sanat eserinin yolunu yaşam alanlarıyla kesiştirebilecek. Art On İstanbul’un deneyim ve danışmanlığından faydalanabilecekleri bu iş birliği sayesinde evlerine özgün sanatçıların eserleriyle değer kazandırabilecekler. Kozayı Örmek, değişen yaşam biçiminin insanlığı her yönden kuşattığı bir zamanda, durup gözlemlemenin, zihni aktif tutmanın ve öğrenmenin ne kadar anlamlı olduğunu hatırlatmak üzere izleyici ile buluşuyor.

Sanatçılar: Ahmet Çerkez, Ahmet Elhan, Burcu Erden, Eda Soylu, Elif Kahveci, Erman Özbaşaran, Evren Sungur, Işıl Kapu, Lütfullah Genç, Mithat Şen, Oddviz, Olcay Kuş, Olgu Ülkenciler, Onur Mansız, Sencer Vardarman, Ülgen Semerci

CIF by Cocoon: Kozayı Örmek Sergisi

Ziyaret günleri: Çarşamba-Pazar | 11.00-20.00

*Sağlık önlemleri kapsamında galeri mekânımız her gün dezenfekte edilmekte olup ziyaretçilerin maske takmaları ve sosyal mesafelerini korumaları zorunludur.

Büyükyalı projesi içinde yer alan Osmanlı son dönem yapısı olan Fişekhane’de ilk kez Temmuz ayında Art On Galeri’nin Kozayı Örmek sergisi ile kapılarını açan Cocoon, şeffalık ve paylaşım ilkeleri üzerine faaliyet gösteren Contemporary Istanbul Vakfı’nın ilk markası. Contemporary Istanbul Vakfı, Cocoon’da vakfın misyonuna uygun sergiler, atölye çalışmaları, eğitimler ve kültür sanat odaklı sertifika programları düzenleyecek.

Contemporary Istanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Contemporary Istanbul Vakfı’nın ilk markası Cocoon ile ilgili açıklamalarda bulundu: “Yeni bir yapılanmanın merkezinde ve 5 milyon İstanbullu’nun yaşadığı bu stratejik bölgede, çevrede yaşayan, buraya yeni taşınacak her yaş grubundan insana ve özellikle gençlere çağdaş sanatı sevdirmek, ileride birer koleksiyoner olabilmeleri için atölyeler sunmak, workshop’lar düzenlemek, koleksiyonlerle, sanatçılarla bir araya getirerek sanat eseri alımını teşvik etmek ve bu uğraşın püf noktalarını anlatmak için faaliyet göstereceğiz.

Sanatı gençleştirmek için çocuklar için atölyeler düzenleyeceğiz, kadınlara özel eğitim modülleri hazırlayacağız. Contemporary Istanbul’dan biliyoruz ki Türkiye’de gençlerin ve kadınların çağdaş sanata ilgisi var ve her geçen gün artıyor. Bu sebeple onlara özel programlar tasarlamayı önemsiyoruz. Bütün bunların yanı sıra uluslararası kurumlarla iş birlikleri de yapacağız. Birçok kurumun bu önemli amaca hizmet edebilmek için, daha şimdiden bizimle iş birliğine hevesli olduğunu söyleyebilirim.

Contemporary Istanbul Vakfı: Contemporary Istanbul Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı (CIF) gücünü geçmişteki deneyimlerinden ve genç sanatseverlerden alıyor, sanatın gelişmesine ve yayılmasına destek olmayı, paylaşımcı ve katılımcı bir yaklaşımla geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Vakıf, sürdürülebilir, kaynakları ihtiyaca göre doğru kullanan, yereli besleyen, geleceğe yatırım yapan bir sistem oluşturmayı hedefliyor. Eğitim, araştırma, sergi, yayın gibi konu başlıkları altındaki projelerin hayata geçmesi için yerel ve uluslararası kurumlarla işbirlikleri gerçekleştiriyor.