Future Tellers / Gelecek Anlatıcıları diyalog serisi devam ediyor

Zorlu Holding ve Zorlu PSM’nin teknoloji ve yaratıcılık platformu Digilogue’un 2017 yılından bu yana yaratıcı endüstri profesyonellerini buluşturduğu Future Tellers/Gelecek Anlatıcıları zirve ve panel etkinliği; Digilogue, İKSV iş birliği ile - Toplumsal Dönüşüm ve Yaratıcı Endüstriler teması altında - çevrimiçi bir seriye dönüştü. Serinin üçüncü konuşmasında, Moderatörlüğünü Anlam Arslanoğlu’nun üstleneceği panelin davetlileri, Bengi Ünsal (Southbank Centre, Müzik Yönetmeni), Jordana Leigh (Lincoln Center, Yönetici), Leonora Thompson (Barbican Centre, İnterim Artistik Direktör), Nils Hansen (Elbphilharmonie, Yönetici), Svanhildur Konraosdottir (Harpa, Yönetici), Thomas Welsh (Cleveland Museum of Art, Yönetici) Uluslararası Kültür Sanat Sahnesi hakkında konuşacaklar.

Serinin üçüncüsü: “Uluslararası Kültür Sanat Sahnesi”

Kültür ve sanat sektörü, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olmasıyla beraber, 138'den fazla ülkede merkezlerinin kapatılmasıyla farklı ülkelerden gelen kuruluşlar, yaşanılan sosyal fenomenin kısa vadeli ve uzun vadeli etkilerini öngörmek ve yönetmek için farklı engellerle mücadele ediyor. Etkileşimde bulunan her profesyonel, işbirliği yapan her proje farklı coğrafyaları ve dolayısıyla farklı yaklaşımları multidisipliner sanat ve kültür alanına bağlayan bir köprü görevi görüyor. “Uluslararası Kültür Sanat Sahnesi” konu başlığında gerçekleşecek olan panelde uluslararası ağlar üzerine yorum ve öneriler paylaşılacak.

Future Tellers/Gelecek Anlatıcıları diyalog serisi Zoom platformu üzerinden izlenebilecek ve Zorlu PSM youtube sayfasından canlı yayınlanacak. Programı izlemek için https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_WDc9tpVjTUyICqxzupc4jQ adresinden kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda Zorlu PSM youtube adresinden de canlı izlenebilecek yayını kaçırmayın.



Gelecek Anlatıcıları / Future Tellers Hakkında

Zorlu Holding ve Zorlu PSM’nin teknoloji ve yaratıcılık platformu Digilogue’un düzenlediği Future Tellers, yaratıcı endüstri profesyonellerinin sanat ve teknolojinin geleceğine dair fikir yürüttüğü zirve ve panel serisidir. İlki 2017’de gerçekleşen Future Tellers’da daha önce teknolojinin iş yapış biçimlerimize olan etkileri incelenmişti.

• Bilginin, Yaratıcılığın, Algoritmaların ve Verinin Açık ve Kapalı durumları

• Yeni Öğrenme (Kişi ve/veya Makine)

• Veri Çağında Profil Oluşturma

• Toplum ve Kültür Üzerinde Algoritmaların Etkisi

• Dijital Alanlarda Kullanıcının Gizlilik ve Yasal Hakları ile Özgürlükleri