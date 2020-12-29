GalataPerform'dan dijital eğitim
GalataPerform, Yeni Metin Projesi kapsamında Dijital Eğitim Modeliyle yurt içinden ve yurt dışından oyun yazarları, yönetmenler ve eğitmenlerin katılımıyla 6 ay sürecek atölyeler düzenliyor. Atölyelere 28 Aralık-8 Ocak tarihleri arasında indirimli olarak erken kayıt yapılabilir.
Türkiye’nin ilk dijital sahnesi olma özelliğini taşıyan YeniPerform’da hibrit yöntemle düzenlenecek Oyun Yazarlığı, Yönetmenlik ve Tiya
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Beş aşamanın ilki olan Eğitim Seti dahilinde atölye katılımcıları YeniPerform
ZOOM ÜZERİNDEN DERSLER
Atölyenin ikinci aşamasında katılımcılar haftada bir gün zoom üzerinden Yeni Metin Atölyeleri’nin ana kadrosunda yer alan Yeşim Özsoy, Ozan Ömer Akgül ve Ferdi Çetin yürütücülüğünde çevrimiçi atölyelere katılacaklar. Ayrıca 2021 sezonunda Norveç, İspanya, Fransa, Romanya ve İsveç gibi ülkelerden misafir eğitmenler de atölye programına dahil olacaklar. Yanı sıra yurt içinden misafir yazar ve yönetmenler program kapsamında eğitim verecek.
DANIŞMANINA SOR, OYUNUNU YAZ, PROJENİ GELİŞTİR
Atölye sürecinin üçüncü aşamasında ilk üç ayın sonuna gelindiğinde Yeni Metin Festivali 10’un teması ilan edilecek ve GalataPerform eğitmen kadrosunda yer alan isimlerle Danışmanına Sor süreci başlayacak. Katılımcılar bu kapsamda zoom üzerinden derslere devam ederken eğitmenlerden oyunlarını ve projelerini geliştirmeleri için danışmanlık almaya başlayacaklar.
DOĞAYA AÇILAN ATÖLYELER
Atölyenin dördüncü aşamasında tüm katılımcılar 2021 Temmuz ayında şehir dışında 10 günlük yüz yüze bir eğitim kampına girecekler. Bu yıl ilk defa gerçekleşecek bu kamp sürecinde katılımcılar geliştirdikleri oyun metinlerini ve projelerini alacakları geri bildirimler doğrultusunda geliştirme fırsatı bulacaklar. Ortaya çıkarılacak projeler bir seçki halinde atölyenin son aşaması olan Yeni Metin Festivali 10 için hazır hale gelecek.