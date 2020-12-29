GalataPerform'dan dijital eğitim

Türkiye’nin ilk dijital sahnesi olma özelliğini taşıyan YeniPerform’da hibrit yöntemle düzenlenecek Oyun Yazarlığı, Yönetmenlik ve Tiya tro Tekniği ve Işık Tasarımı atölyelerine ek olarak bu yıl ilk defa Oyun Yazarlığı Masası atölyesi düzenleniyor. 27 Ocak 2021 itibariyle başlayacak atölyeler 6 ay devam edecek. Katılımcılar GalataPerform’un ana eğitmen kadrosunun yanında yurt dışından ve Türkiye’den oyun yazarları, yönetmenler ve eğitmenlerin katılımıyla, oyun yazarlığı, yönetmenlik ve tasa rım alanlarında teori ve pratiğin harmanlandığı bir eğitim alacaklar. Eğitimler Eğitim Seti, Çevrimiçi Dersler, Danışmanına Sor, Kamp ve Festival olarak beş aşamadan oluşuyor.

YAZI MASANIZDAN ATÖLYELERE KATILIN

Beş aşamanın ilki olan Eğitim Seti dahilinde atölye katılımcıları YeniPerform üzerinden bir eğitim setine ulaşacaklar. Bu eğitim setinin içerisinde; eğitim videoları, e-kitap olarak hazırlanan Yeni Metin Oyun Yazarlığı 101 kitabı ve proje kapsamında yazılan ve çevrilen oyun metinlerinden 20 kitaplık bir seçki sunulacak.

ZOOM ÜZERİNDEN DERSLER

Atölyenin ikinci aşamasında katılımcılar haftada bir gün zoom üzerinden Yeni Metin Atölyeleri’nin ana kadrosunda yer alan Yeşim Özsoy, Ozan Ömer Akgül ve Ferdi Çetin yürütücülüğünde çevrimiçi atölyelere katılacaklar. Ayrıca 2021 sezonunda Norveç, İspanya, Fransa, Romanya ve İsveç gibi ülkelerden misafir eğitmenler de atölye programına dahil olacaklar. Yanı sıra yurt içinden misafir yazar ve yönetmenler program kapsamında eğitim verecek.

DANIŞMANINA SOR, OYUNUNU YAZ, PROJENİ GELİŞTİR

Atölye sürecinin üçüncü aşamasında ilk üç ayın sonuna gelindiğinde Yeni Metin Festivali 10’un teması ilan edilecek ve GalataPerform eğitmen kadrosunda yer alan isimlerle Danışmanına Sor süreci başlayacak. Katılımcılar bu kapsamda zoom üzerinden derslere devam ederken eğitmenlerden oyunlarını ve projelerini geliştirmeleri için danışmanlık almaya başlayacaklar.

DOĞAYA AÇILAN ATÖLYELER

Atölyenin dördüncü aşamasında tüm katılımcılar 2021 Temmuz ayında şehir dışında 10 günlük yüz yüze bir eğitim kampına girecekler. Bu yıl ilk defa gerçekleşecek bu kamp sürecinde katılımcılar geliştirdikleri oyun metinlerini ve projelerini alacakları geri bildirimler doğrultusunda geliştirme fırsatı bulacaklar. Ortaya çıkarılacak projeler bir seçki halinde atölyenin son aşaması olan Yeni Metin Festivali 10 için hazır hale gelecek.