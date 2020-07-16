Gedik Sanat'tan 24 saatte 24 prömiyer

Türk sanatçıların yaratılarını desteklemek ve uluslararası platformlarda bu eserlerini duyurulmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Gedik Sanat, sanatın tüm disiplinlerini kapsayan programıyla herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı hedefleyen Arter’in Dolapdere’deki binasında Sözsüz Günlükler projesinin video çekimlerini gerçekleştirdi. Nitelikli ses ve görüntü kayıtları oluşturarak geleceğe sağlıklı bir arşiv bırakmayı amaçlayan Gedik Sanat’ın Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, toplum olarak bilinçli sanat algımızın oluşmasında sanat kurumlarının oluşturacağı nitelikli arşivlerin öneminin altını çizdi.

Gedik Sanat; üç genç Türk Besteci Aslıhan Keçebaşoğlu, Utku Aşuroğlu ve Uğurcan Öztekin’e verdiği yaylı dörtlü siparişleriyle kurguladığı Fusion “ Kaynaşma “ adlı projesini Ağustos ayında hayata geçirecek.