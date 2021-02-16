Gedik Sanat'tan yeni dijital proje Robotik Raks

Gedik Sanat tarafından sipariş edilen müzik, 12. Yüzyılda yaşamış Müslüman alim El Cezeri’nin ilk robotik yaratılarından esinlenilerek Mehmet Can Özer tarafından bestelendi. Özer, Bilkent Üniversitesi’nde aldığı eğitimin ardından Cenevre ve Zürih Konservatuvarlarında yaptığı akademik çalışmalar neticesinde Aşure adını verdiği bir müzik yazım biçimiyle eserlerini üretmektedir. Robotik Raks projesiyle 12.yüzyılla günümüz arasında sorgulayıcı bir köprü kuran sanatçının Ayşem Sunal Savaşkurt ile uyumlu çalışması oldukça çarpıcı.

İLKE KODAL’IN ROBOTLARLA BİRLİKTE BÜYÜLEYİCİ DANS PERFORMANSI

Dünyanın en önemli merkezlerinde performanslar sergilemiş olan, 2014 yılında Andante Dergisi tarafından Yılın Kadın Dansçısı seçilen İlke Kodal’ın Robotik Raks projesindeki büyüleyici performansını kaçırmayın.

Dönüşen ve değişen yaşamdaki dinamiklere çağdaş sanat yaklaşımıyla mercek tutan dijital projelere imza atan Gedik Sanat; tarih, bilim, teknoloji, dans ve müziği bir araya getirdiği çalışmasında hepimizi çok yönlü düşünmeye yönlendiriyor.

Robotik Raks projesinin ilk gösteriminden önce bilgilendirici gönderileri ve sohbet buluşmalarını aşağıdaki program çerçevesinde takip edebilirsiniz.

Gedik Sanat Proje Koordinatörü Begüm Özay moderatörlüğünde Gedik Sanat Instagram adresinde her akşam saat 21:00’da gerçekleşecek sohbetlerin programı şu şekilde;



• 15 Şubat Pazartesi

Mehmet Can Özer,

Besteci



• 16 Şubat Salı

Ayşem Sunal Savaşkurt,

Koreograf



• 18 Şubat Perşembe

İlke Kodal,

Dansçı



• 19 Şubat Cuma

Doç. Dr. Savaş Dilibal ,

İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başkanı