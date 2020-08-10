Gedik Sanat'tan yeni online proje

Üç önemli genç besteci

Utku Aşuroğlu Amerika’da Stanford Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına, Aslıhan Keçebaşoğlu Finlandiya’da Sibelius Akdemisi’nde Yüksek Lisans çalışmalarına Uğurcan Öztekin ise ICC ( İstanbul Composers Collective) bünyesinde müzik çalışmalarına devam ederken üç bestecimizin de eserleri her geçen gün uluslararası platformlarda ödüller alıp önemli topluluklar tarafından seslendirilmektedir.



Yaylı Dörtlü Gedik Filarmoni Orkestrası'nda

Gedik Kaynak bünyesinde üretilen farklı renk ve boyuttaki kaynak tellerinin çeşitliliğinden yola çıkarak oluşturulan yaylı dörtlü projesini Gedik Filarmoni Orkestrası bünyesinde çalışmalarını sürdüren Murat Erginol ( Keman), Rüstem Mustafa ( Keman), Öykü Koçoğlu ( Viyola), Çağlayan Çetin ( Viyolonsel) yorumlayacak.



İlk kez sosyal medyada

Gedik Sanat’ın ikinci dijital projesi Kaynaşma bünyesinde ilk seslendirilişler Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarından 21-22-23 Ağustos tarihlerinde saat 18.00’da üç bölüm halinde yayınlanacak.

Ayrıca Gedik Filarmoni Orkestrası Temsilcisi ve projede yaylı dörtlü eserleri yorumlayan toplulukta Keman Sanatçısı Murat Erginol, 17 Ağustos tarihinde Uğurcan Öztekin, 18 Ağustos tarihinde Utku Aşuroğlu ve 19 Ağustos tarihinde Aslıhan Keçebaşoğlu ile saat 21.00’da yazdıkları eserler ve proje üzerine düşünceleri üzerine Instagram üzerinde canlı sohbetler gerçekleştirecek.



Çekimler Gedik Kaynak Fabrikası'nda

Gedik Kaynak’ın fabrikasında gerçekleşen çekimlerde kaynak tellerinin üretim süreçleri ve kaynak yapılan anların görüntüleriyle oldukça ilgi çekici bir kurgu hazırlandı. Kaynak tellerinin sanat ile ilişkilendirilmesi aslında imge ve sembollerle yaşamı daha bilinçli ve estetik bir biçimde algılamaya başlayacağımızın da mesajını bizlere vermekte. Albinoni’nin Adagio, Mozart’ın Küçük Bir Gece Müziği ve Rossini’nin Sevil Berberi Operası Uvertüründen küçük parçaları fabrikanın içerisinde dinlerken kaynak yapan bir işçinin leitmotifi ile günümüze birleştirileceksiniz. Gedik Sanat birleştiren projelerine sanayi ve sanatı , geçmişi ve bugünü iç içe geçirerek devam ediyor.