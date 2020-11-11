Gedik Sanat'tan yeni proje "Kadının Sözü Var"

Koro kültürünün zenginliği ile beslenen bu çalışmada toplumsal eşitliğe çağrı yapılıyor. Kasım ayı boyunca dijital platformlarda birçok alanda uzman konuklarla zenginleşen proje, 29 Kasım’da üç koro eserinin dünya prömiyeriyle sonlanacak.

KADINLARIN DİZELERİ ÖDÜLLÜ KORO SİRENE İLE DÜNYA PRÖMİYERİ YAPACAK

Gedik Sanat tarafından sipariş edilen Koro eserleri, üç değerli şairin dizelerinin bestelenmesi ile oluşturuldu. Ayten Mutlu’nun “ Telefonda “ adlı şiirini Oğuzhan Balcı, Didem Madak’ın “ Ay Işıl’a Sığışmıştı” adlı şiirini Enver Yalçın Özdiker ve Gonca Özmen’in “ Belki Sessiz” adlı şiirini Mesruh Savaş besteledi. Bu eserlerin dünya prömiyerlerini “10. J. Brahms” ve “8. R.Schumann” koro yarışmalarından iki altın madalya alan, şef Volkan Akkoç’un kurucu şefliğini ve müzikal direktörlüğünü yürüttüğü Türkiye’nin ilk ve tek kadın korosu Sirene yorumuyla dinleyeceksiniz. Konserimiz 29 Kasım Pazar günü saat 12.00, 15.00 ve 18.00 olmak üzere üç seans halinde Gedik Sanat Sosyal Medya Hesapları üzerinden dijital olarak gerçekleşecektir.

DİJİTAL SOHBETLERDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TEMSİLCİLERİ VE ALANLARINDA ÖNEMLİ SANATÇILAR VAR

Teknolojiden sanata, spordan siyasete her alanda kadının sesinin duyurulması ve kadın istihdamının artırılması yönünde çalışmalarını sürdüren İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği(KAGİMER) ile Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezleri(KATUAM) planlamasıyla KAGİDER, KASFAD,TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Yöneticileri; Gedik Sanat’ın planlamasıyla Koro Kültürü Derneği, Semiha Berksoy Opera Vakfı Yöneticileri, Sanat Tarihçileri, Şairler, Besteciler ve Sanatçılarla gerçekleşecek. Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarından izleyebileceğiniz sohbetlerin başlama saati 21.00. Program aşağıdadır:

11 Kasım 2020 Çarşamba - Gonca Özmen

(‘Belki Sessiz’ şiiri üzerine )

Moderatör: Begüm Özay | Gedik Sanat Proje Koordinatörü

12 Kasım 2020 Perşembe - Volkan Akkoç

(Sirene ve üç dünya prömiyeri üzerine)

Moderatör: Caner Akgün | Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni

13 Kasım 2020 Cuma - Mesruh Savaş | Besteci

(Bestelediği eser üzerine)

Moderatör: Volkan Akkoç | Sirene Kurucu Şefi

14 Kasım 2020 Cumartesi - Oğuzhan Balcı | Besteci

(Bestelediği eser üzerine)

Moderatör: Volkan Akkoç | Sirene Kurucu Şefi

15 Kasım 2020 Pazar - Enver Yalçın Özdiker | Besteci

(Bestelediği eser üzerine)

Moderatör: Volkan Akkoç | Sirene Kurucu Şefi

16 Kasım 2020 Pazartesi - Doç. Dr. Serap Yüzgüller | Sanat Tarihçisi

(17. yy’da yaşamış öncü ressam Artemisia Gentileschi üzerine)

Moderatör: Begüm Özay | Gedik Sanat Proje Koordinatörü

18 Kasım 2020 Çarşamba- Hatice Dinçbal Kal | TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı & Nur Bilen Yavuzer | Kreatif Direktör

(Kadının ekonomideki sesi üzerine)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman | İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimcilik Araştırma Merkezi Başkanı

20 Kasım 2020 Cuma - Doç. Dr. Sibel Almelek | Sanat Tarihçisi

(Resim sanatında kadınların var oluşu üzerine )

Moderatör: Begüm Özay | Gedik Sanat Proje Koordinatörü

21 Kasım 2020 Cumartesi – Prof. Dr. Canan Koca | Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi & Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) YK Başkanı

(Spor dünyasında kadınların var oluşu üzerine )

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ece Erbuğ | İstanbul Gedik Üniversitesi – Sosyoloji Bölüm Başkanı

22 Kasım 2020 Pazar - Esra Bezircioğlu | KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi

(İstihdamda kadının güçlendirilmesi üzerine)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Deniz Ünan | İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi Başkanı

23 Kasım 2020 Pazartesi - Prof. Dr. Zeliha Berksoy | Semiha Berksoy Opera Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

(Opera alanında öncü Semiha Berksoy üzerine)

Moderatör: Begüm Özay | Gedik Sanat Proje Koordinatörü

25 Kasım 2020 Çarşamba - Cesur Özdemir | Koro Kültürü Derneği Başkanı

(Koro kültürü üzerine)

Moderatör: Caner Akgün | Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni

27 Kasım 2020 Cuma - Prof. Dr. Merih Tangün | YKY Afife Jale Ödülleri Jüri Başkanı (Tiyatro alanında öncü Afife Jale üzerine)

Moderatör: Begüm Özay | Gedik Sanat Proje Koordinatörü

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29 Kasım 2020 Pazar | ÜÇ DÜNYA PRÖMİYERİ Saat: 12.00 | “Telefonda” Besteleyen : Oğuzhan Balcı

Koro: Sirene, Koro şefi: Volkan Akkoç

Saat: 15.00 | “ Ay Işıl’a Sığışmıştı” Besteleyen : Enver Yalçın Özdiker Koro: Sirene, Koro şefi: Volkan Akkoç

Saat: 18.00 | “ Belki Sessiz” Besteleyen : Mesruh Savaş

Koro: Sirene, Koro şefi: Volkan Akkoç