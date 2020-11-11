Gedik Sanat'tan yeni proje "Kadının Sözü Var"
Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren “Gedik Sanat”, İstanbul Gedik Üniversitesi ile gerçekleştirdiği yeni projesinde kadınların ekonomik ve sosyal alanda var olmalarının önemini vurguluyor. Kadınların birer özne olarak kendilerini ifade edebilmelerinin, kamusal alanda eşit ve özgür bireyler olarak seslerini duyurabilmelerinin toplum için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunun bilinci ile ‘Kadının Sözü Var’ projesi hayata geçiriliyor.
Koro kültürünün zenginliği ile beslenen bu çalışmada toplumsal eşitliğe çağrı yapılıyor. Kasım ayı boyunca dijital platformlarda birçok alanda uzman konuklarla zenginleşen proje, 29 Kasım’da üç koro eserinin dünya prömiyeriyle sonlanacak.
KADINLARIN DİZELERİ ÖDÜLLÜ KORO SİRENE İLE DÜNYA PRÖMİYERİ YAPACAK
Gedik Sanat tarafından sipariş edilen Koro eserleri, üç değerli şairin dizelerinin bestelenmesi ile oluşturuldu. Ayten Mutlu’nun “ Telefonda “ adlı şiirini Oğuzhan Balcı, Didem Madak’ın “ Ay Işıl’a Sığışmıştı” adlı şiirini Enver Yalçın Özdiker ve Gonca Özmen’in “ Belki Sessiz” adlı şiirini Mesruh Savaş besteledi. Bu eserlerin dünya prömiyerlerini “10. J. Brahms” ve “8. R.Schumann” koro yarışmalarından iki altın madalya alan, şef Volkan Akkoç’un kurucu şefliğini ve müzikal direktörlüğünü yürüttüğü Türkiye’nin ilk ve tek kadın korosu Sirene yorumuyla dinleyeceksiniz. Konserimiz 29 Kasım Pazar günü saat 12.00, 15.00 ve 18.00 olmak üzere üç seans halinde Gedik Sanat Sosyal Medya Hesapları üzerinden dijital olarak gerçekleşecektir.
DİJİTAL SOHBETLERDE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TEMSİLCİLERİ VE ALANLARINDA ÖNEMLİ SANATÇILAR VAR
Teknolojiden sanata, spordan siyasete her alanda kadının sesinin duyurulması ve kadın istihdamının artırılması yönünde çalışmalarını sürdüren İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği(KAGİMER) ile Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezleri(KATUAM) planlamasıyla KAGİDER, KASFAD,TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Yöneticileri; Gedik Sanat’ın planlamasıyla Koro Kültürü Derneği, Semiha Berksoy Opera Vakfı Yöneticileri, Sanat Tarihçileri, Şairler, Besteciler ve Sanatçılarla gerçekleşecek. Gedik Sanat Sosyal Medya Hesaplarından izleyebileceğiniz sohbetlerin başlama saati 21.00. Program aşağıdadır:
11 Kasım 2020 Çarşamba - Gonca Özmen
(‘Belki Sessiz’ şiiri üzerine )
Moderatör: Begüm Özay | Gedik Sanat Proje Koordinatörü
12 Kasım 2020 Perşembe - Volkan Akkoç
(Sirene ve üç dünya prömiyeri üzerine)
Moderatör: Caner Akgün | Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni
13 Kasım 2020 Cuma - Mesruh Savaş | Besteci
(Bestelediği eser üzerine)
Moderatör: Volkan Akkoç | Sirene Kurucu Şefi
14 Kasım 2020 Cumartesi - Oğuzhan Balcı | Besteci
(Bestelediği eser üzerine)
Moderatör: Volkan Akkoç | Sirene Kurucu Şefi
15 Kasım 2020 Pazar - Enver Yalçın Özdiker | Besteci
(Bestelediği eser üzerine)
Moderatör: Volkan Akkoç | Sirene Kurucu Şefi
16 Kasım 2020 Pazartesi - Doç. Dr. Serap Yüzgüller | Sanat Tarihçisi
(17. yy’da yaşamış öncü ressam Artemisia Gentileschi üzerine)
Moderatör: Begüm Özay | Gedik Sanat Proje Koordinatörü
18 Kasım 2020 Çarşamba- Hatice Dinçbal Kal | TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı & Nur Bilen Yavuzer | Kreatif Direktör
(Kadının ekonomideki sesi üzerine)
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman | İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimcilik Araştırma Merkezi Başkanı
20 Kasım 2020 Cuma - Doç. Dr. Sibel Almelek | Sanat Tarihçisi
(Resim sanatında kadınların var oluşu üzerine )
Moderatör: Begüm Özay | Gedik Sanat Proje Koordinatörü
21 Kasım 2020 Cumartesi – Prof. Dr. Canan Koca | Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi & Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) YK Başkanı
(Spor dünyasında kadınların var oluşu üzerine )
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ece Erbuğ | İstanbul Gedik Üniversitesi – Sosyoloji Bölüm Başkanı
22 Kasım 2020 Pazar - Esra Bezircioğlu | KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi
(İstihdamda kadının güçlendirilmesi üzerine)
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Deniz Ünan | İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma Merkezi Başkanı
23 Kasım 2020 Pazartesi - Prof. Dr. Zeliha Berksoy | Semiha Berksoy Opera Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
(Opera alanında öncü Semiha Berksoy üzerine)
Moderatör: Begüm Özay | Gedik Sanat Proje Koordinatörü
25 Kasım 2020 Çarşamba - Cesur Özdemir | Koro Kültürü Derneği Başkanı
(Koro kültürü üzerine)
Moderatör: Caner Akgün | Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni
27 Kasım 2020 Cuma - Prof. Dr. Merih Tangün | YKY Afife Jale Ödülleri Jüri Başkanı (Tiyatro alanında öncü Afife Jale üzerine)
Moderatör: Begüm Özay | Gedik Sanat Proje Koordinatörü
-
29 Kasım 2020 Pazar | ÜÇ DÜNYA PRÖMİYERİ Saat: 12.00 | “Telefonda” Besteleyen : Oğuzhan Balcı
Koro: Sirene, Koro şefi: Volkan Akkoç
Saat: 15.00 | “ Ay Işıl’a Sığışmıştı” Besteleyen : Enver Yalçın Özdiker Koro: Sirene, Koro şefi: Volkan Akkoç
Saat: 18.00 | “ Belki Sessiz” Besteleyen : Mesruh Savaş
Koro: Sirene, Koro şefi: Volkan Akkoç