Geleceğin tasarımı Milliyet Sanat’ta

Bu yıl 5’incisi geçekleştirilecek İstanbul Tasarım Bienali pandemi koşullarındaki yeni formatıyla 15 Ekim’de başlıyor. İKSV tarafından ve Vitra sponsorluğunda düzenlenen bienalin bu seneki başlığı tam da içinde bulunduğumuz dönemde en çok ihtiyacımız olan şeylerden birine gönderme yapıyor: “Empatiye Dönüş: Birden Fazlası İçin Tasarım”. Pera Müzesi ve Cihangir ARK’ın yanı sıra sokaklar ve dijital ortamda seyircisiyle buluşacak bienal, sadelik, yaratıcılık, paylaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı bir etkinlik olacak. Bienali, çalışmalarında eleştirel toplumsal uygulamalarla ve hem teknolojik gelişmelerin hem de ekolojik krizin şekillendirdiği alternatif gelecekleri kurmacanın yardımıyla yeniden hayal etmekle ilgilenen küratör Mariana Pestana, Milliyet Sanat dergisine verdiği röportajda anlatıyor.

Derginin plastik sanatlar sayfalarında Sarkis’in pandemi öncesinde hazırladığı ve Dirimart’ta açılan “UNTITLED” başlıklı sergisine dair bir yazı yer alırken sistemi ‘içine girerek’ eleştiren ressam KP Brehmer’i Selen Ansen anlatıyor. Gülfem Kessler’in C.A.M Galeri’deki “Gaipten Sesler”i üzerine bir inceleme yazısının yanı sıra Lâle Müldür “Milat” ismini verdiği ve YKY Sanat’ta açılan yeni sergisini anlatıyor.

Festival seçkisi

Milliyet Sanat’ın sinema sayfalarında ekim ayında gerçekleşmesi planlanan iki film festivaline dair konular dikkati çekiyor: 9-20 Ekim tarihlerinde hem çevrimiçi hem de Kadıköy ile Beyoğlu sinemalarında düzenlenecek İstanbul Film Festivali’nin programından bir seçme ve özellikle ulusal yarışmasıyla dikkat çeken Antalya Film Festivali’ni konu alan bir tanıtım yazısı okurla buluşuyor. “Parazit”in En İyi Film Oscarı’nı almasından sonra gündeme oturan Kore sinemasının yükselişinin tarihini konu alan bir yazı da dergide yer buluyor. Son dönemin parlayan yıldızlarından Letitia Wright’ı merkeze alan bir portre yazısı ve Charlie Kaufman’ın tartışma yaratan yeni filmi “I’m Thinking of Ending Things”in eleştirisi de sinema sayfalarında okuyucuları bekliyor.

Akbank Caz 30 yaşında

Derginin müzik sayfaları ise bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan, ancak pandemi nedeniyle düzenlenemeyen Akbank Caz Festivali’nin yeni yaşına özel hazırlanan retrospektif albüme dair yapılan röportajlarla açılıyor. Ayrıca bu bölümde hip hop sahnesinin güçlü kadınları, Baba Zula’nın yeni albümü, Matt Berninger’in yeni albümü okurların karşısına çıkıyor. Sahne sanatları sayfalarında ise Rasim Öztekin’den Kavuk’u devralan Şevket Çoruh röportajı, Türkiye’de podcast formatında üretilen ilk audio-drama projesi Podacto üzerine bir söyleşi, ADOB’un “Rusalka” uyarlamasına dair bir değerlendirme, DOT’un 15’inci yılında hayata geçirdiği DOTOrmanda projesine dair detaylar bulunuyor.

Ayfer Tunç’un ‘Osmanı’

Ayfer Tunç yeni romanı “Osman”ı Milliyet Sanat okurlarına anlatıyor. Derginin edebiyat sayfalarında ayrıca Elena Ferrante’nin bu ay yayımlanan “Yetişkinlerin Yalan Hayatı”na dair yaptığı soru cevabın çevirisi, Charlotte Perkings Gilman’ın “Kadınlar Ülkesi”ne dair bir değerlendirme ve erkek egemen çizgiroman dünyasında kuralları yıkan kadın karakterler okurun karşısına çıkıyor.