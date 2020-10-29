Genç Müzisyen Beste Yalı'dan büyük başarı

2003 İstanbul doğumlu olan 17 yaşındaki başarılı müzisyen, Flüt eğitimine 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda başladı. 8 yıldır eğitimine konservatuvarın Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı başkanı olan Prof. Ayla Uludere ile devam ediyor.