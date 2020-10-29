29.10.2020 - 17:24 |
Genç Müzisyen Beste Yalı'dan büyük başarı
Genç müzisyen Beste Yalı, geçtiğimiz günlerde (18-20 Ekim 2020) online olarak katıldığı Bulgaristan’ın Varna şehrinde düzenlenen European Music Academy 5th International Flute Competition 2020’de Birincilik ödülü ve ayrıca en iyi Bulgar eseri yorumu ile, Bulgar Besteci Özel Ödülüne layık görüldü.
2003 İstanbul doğumlu olan 17 yaşındaki başarılı müzisyen, Flüt eğitimine 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda başladı. 8 yıldır eğitimine konservatuvarın Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı başkanı olan Prof. Ayla Uludere ile devam ediyor.