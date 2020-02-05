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05.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Germen ve Aral’ın objektifinden Ortadoğu

Pera Müzesi, “Bir Yol Öyküsü: Fotoğrafın Ardında 180 Yıl” sergisi kapsamında düzenlediği sanatçı konuşmalarına iki farklı söyleşiyle devam ediyor.

Germen ve Aral’ın objektifinden Ortadoğu

6 Şubat’ta Evrim Altuğ moderatörlüğünde gerçekleşecek ilk konuşmada sanatçı Murat Germen; Mısır’ın çeşitli bölgelerinde ürettiği fotoğraflar üzerinden dünyayı yöneten sistemin sömürü araçlarını ve küreselleşmenin etkilerini ele alacak. Germen, sergi için İskenderiye, Kahire, Luksor ve Süveyş’i fotoğraflamıştı.

İkinci söyleşinin konuğu ise Coşkun Aral. 12 Şubat’ta Aral, moderatör Yekta Kopan’ın soruları eşliğinde Ortadoğu’ya ilişkin deneyimlerini aktaracak. Aral dünyayı yöneten sistemin sömürü araçlarına ve küreselleşmenin baskısı altında yerel kültürün nasıl devam ettirilebileceğine dair konuları da gündeme getirecek. Ünlü fotomuhabirin sergide Sina Dağı, Gazze, Beytüllahim, Kudüs, Nablus, Sayda, Deyrülkamer, Şam, Trablusşam fotoğrafları yer alıyor.

Kedilere vahşice tekme kameradaANTALYA'nın Manavgat ilçesinde marketin önünde görevliyle konuşan bir kişi, hemen yanında kendi halinde duran 2 kediye vahşice tekme attı. Kedilerin can havliyle kaçıştığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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