Ghibli Müzesi, çevrimiçi

Studio Ghibli filmlerinin temasına göre dekore edilen müze, ziyaretçilerine Ghibli filmlerinin dünyasını sunuyor. 2001 yılında Japonya’da kurulan Ghibli Müzesi, koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlamalardan etkilenmiş ve geçici olarak kapatılmıştı. Hayao Miyazaki’nin dekore ettiği müze, filmlerden önemli mekânlara yer vermesinin yanı sıra filmlerin aksesuar, kitap, çizim gibi parçalarını da bulunduruyor. Müzenin YouTube kanalında yer alan 12 video ile Ghibli Müzesi’nin sanal turuna katılmak mümkün.