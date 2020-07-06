06.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Ghibli Müzesi, çevrimiçi
Hayao Miyazaki imzalı “My Neighbor Totoro”, “Spirited Away”, “Howl’s Moving Castle”in aralarında olduğu animasyon tarihine geçmiş filmlere imza atan, Studio Ghibli, YouTube kanalı üzerinden paylaştığı sanal tur ile müzesinin kapılarını dünyanın dört bir yanından sinemaseverlere açıyor
Studio Ghibli filmlerinin temasına göre dekore edilen müze, ziyaretçilerine Ghibli filmlerinin dünyasını sunuyor. 2001 yılında Japonya’da kurulan Ghibli Müzesi, koronavirüs salgını sebebiyle kısıtlamalardan etkilenmiş ve geçici olarak kapatılmıştı. Hayao Miyazaki’nin dekore ettiği müze, filmlerden önemli mekânlara yer vermesinin yanı sıra filmlerin aksesuar, kitap, çizim gibi parçalarını da bulunduruyor. Müzenin YouTube kanalında yer alan 12 video ile Ghibli Müzesi’nin sanal turuna katılmak mümkün.
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