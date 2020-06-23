Gilroy’dan yapay zekâ filmi

“Faster, Cheaper, Better” adlı film, yapay zekâ ve otomasyon nedeniyle hayatları değişen insanları merkeze alacak. 20 yıllık bir zaman diliminde geçecek film, yapay zekâ nedeniyle hayatları değişen ve karışan farklı karakterleri anlatacak. Gilroy, filmle ilgili açıklamasında teknoloji ve makinelere ilgi duyduğunu söyledi. Filmin oyuncu kadrosu ve çekim takvimi henüz belli değil.