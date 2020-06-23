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23.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Gilroy’dan yapay zekâ filmi

“Nightcrawler” ve “Velvet Buzzsaw” filmlerinin yönetmeni Dan Gilroy’un yeni projesi açıklandı.

Gilroy’dan yapay zekâ filmi

“Faster, Cheaper, Better” adlı film, yapay zekâ ve otomasyon nedeniyle hayatları değişen insanları merkeze alacak. 20 yıllık bir zaman diliminde geçecek film, yapay zekâ nedeniyle hayatları değişen ve karışan farklı karakterleri anlatacak. Gilroy, filmle ilgili açıklamasında teknoloji ve makinelere ilgi duyduğunu söyledi. Filmin oyuncu kadrosu ve çekim takvimi henüz belli değil.

 

İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da metrekareye 50 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğinin bilgisini paylaşarak, vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve doluya karşı uyardı.
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