Göbeklitepe operası dünya prömiyerini yaptı: Sıfır noktasında bir aşk efsanesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2019 Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi nedeniyle Besteci Can Atilla’ya ısmarlanan ve Genel Müdür Murat Karahan’ın Sanat Yönetmeni olduğu eseri Gürçil Çeliktaş sahneye koydu. Zeynep Çelen Tamer ise Yardımcı rejisör. Öyküsü Burcu Kılınç Kızıltepe’ye, librettosu Kızıltepe ve Hacer Buyruk’a ait iki perdeden oluşan eser, seyirciye Göbeklitepe medeniyetinin mit ve karakterlerini tanıtırken zamanın başlangıç noktasına ulaşan bir aşk efsanesine de yer veriyor.



Sıra dışı kıyafetler



Tolga Tavis’in şefliğindeki orkestra, özellikle ikinci perdede dikkat çekiyor. Yaylılarla birlikte özellikle perküsyon ve yer yer arp ve org temaları belirleyici bir dinamizm ve enerji katıyor. Sık sık yer verilen, Giampaolo Vessella yönetiminde koronun seslendirdiği zengin koral bölümlerin yanı sıra, başkarakterler Avva (Seda Ayazlı), Taru (Emre Akkuş), Agam’ın (Şafak Güç) solo ve düet aryaları kayda değer nitelikte. Özellikle Aba (Ferda Yetişer) karakteri dikkati çekiyor. Özgür Usta’nın dekor tasarımı, Göbeklitepe Ören Yeri’nin temel yapılarının yanı sıra, sahneye o dönemin yaşam tarzını yansıtan öğeler yerleştirmiş. Sahnenin fonunda ışık ve renk zenginliği ile görsel bir üç-boyutluk katan projeksiyon fark ediliyor. Gazal Erten’in kostüm tasarımı opera eserinde görmeye alışık olmadığımız, yabani hayvan derilerinden yapılmış kıyafetler, çiçek ve başaklarla süslenmiş taçlar ve taşlarla dizili kolyeler içeren kostümler de farklı bir unsur oluşturmuş. Modern dans ile baleyi birleştiren Volkan Ersoy koreografisi sahneye enerji katıyor. Bale solistleri ise Tan Sağtürk, Mine İzgi ve Umutcan Arzuman. Gelecek sahnelemelerde Avva, Aba, Taru ve Agam karakterleri Aslı Kıyıcı, Ezgi Karakaya, Murat Karahan ve Koray Damcıoğlu ve Özgür Savaş Gençtürk tarafından canlandırılacak.