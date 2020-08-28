Goethe Enstitüsü’nden film gösterimleri

İstanbul ve Eskişehir’de yapılacak gösterimlerde Christian Petzold ve David Nawrath gibi sinemacıların filmlerine yer verilecek. Odunpazarı Modern Müze’de (OMM) düzenlenecek açık hava gösterimlerinde filmler ücretsiz olarak ve özgün dilinde, Türkçe altyazıyla gösterilecek. Eskişehir programının ilk filmi 3 Eylül günü saat 20.30’da gösterilecek Yasemin Şamdereli imzalı “Almanya’ya Hoşgeldiniz/ Almanya Willkommen in Deutschland” (2010) olurken eylül ayı boyunca her perşembe film gösterimleri yapılacak. Goethe-Institut İstanbul’un düzenlediği “Pazartesi Filmleri” ise İstanbul’da Beyoğlu Pera Sineması’nda düzenlenecek. 7 Eylül günü David Nawrath’ın yönetmenliğini üstlendiği “Atlas” (2018) seyirciyle buluşurken 14 Eylül’de ise Likarion Wainaina’nın “Supa Modo”su (2018) gösterilecek.



