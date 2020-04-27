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27.04.2020 - 14:04 |

Gökçe Güzel'den baharı karşılayan single

16 yaşında yaptığı ilk beste "Hatırla, bir bahar günüydü.." diye başlıyordu.; yıllar sonra bir bahar günü, 1999 yılından beri içinde hiç susmayan müziğe geri dönme kararı aldığında taşlar yerine oturdu.

Gökçe Güzel'den baharı karşılayan single

Hayatındaki yol ayrımlarının ardından müzik kariyerine hayalini kurduğu gibi devam etme kararı alan Gökce Güzel’in üçüncü single’ı “Sardunya” Gökhan Türkmen’in sahibi olduğu GTR Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlardan yayınlandı.

1999 yılından bu yana biriktirdiği şarkılarını dinleyiciye aynı samimiyette ulaştırmak  ve bu hikayelerde kendilerinden bir şeyler bulabilmelerini sağlamak üzere paylaşma yolundaki müzisyen, Bora Tosun ile  çıktıkları bu müzikal yolculukta bu kez şarkının aranjör koltuğuna da geçti.

Akustik  enstrümanları birbirleriyle konuşturmaya çalıştıklarını söyleyen Gökçe Güzel, akustik gitar, banjo, klasik gitar ve trompetin baskın olduğu bir sound ortaya çıkardıklarını dile getirdi.

Baharı karşılayan, iyi hissettirmeyi hedefleyen Sardunya, tüm dijital platformlardan dinlenebilir.

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