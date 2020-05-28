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28.05.2020 - 16:31 |

Gökhan Türkmen doğa dostları için söylüyor

Gökhan Türkmen, GTR Müzik ve Ege Orman Vakfı iş birilği ile 29 Mayıs saat 21:30’da tüm doğa dostları için canlı konser yayını gerçekleştirilecek.

Gökhan Türkmen doğa dostları için söylüyor

Cuma günü Gökhan Türkmen ve Ege Orman Vakfı Instagram ve facebook hesaplarında gerçekleştirilecek anlamlı konserde vakıf aracılığı ile salgın sürecinde fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanları adına İzmir-Torbalı- Yoğurtçular ağaçlandırma sahasında 500 adet fidan yeşerecek, aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Melis Özsoysal Korusu’nun ilk temelleri atılacak.

 

Melike Turgut Ormanı’nın tamamlanmasının ardından, Gökhan Türkmen önümüzdeki günlerde yayınlayacağı “Yüzüme Vurma” adlı parçasıyla, dünyanın insanlığa serzenişini seslendirerek parçanın gelirinin belirli bir kısmını yine Ege Orman Vakfı’na bağışlanacak. Böylece Melike Turgut Orman’ındaki gibi dijital platformda dinleyenler ve izleyenler artık Melis Özsoysal Korusu’na katkıda bulunacaklar.   

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