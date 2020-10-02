Gökhan Türkmen genç yetenekleri seçecek

Ayda 2 kez yayınlanacak olan “Son ‘Ki 3 Kayıt!” bildiğiniz Youtube programlarından değil! İnteraktif bir müzik yarışması olan “Son ‘Ki 3 Kayıt!” programında Gökhan Türkmen takipçilerden gelen şarkı videolarını haftada bir yayınlanacak programda değerlendirecek, en beğendiklerine online olarak vokal koçluğu yapacak ve her ayın sonunda ayın birincisini seçecek.



Aralık ayında Ekim ve Kasım aylarının birinci olan yarışmacıları ile yapılacak final yarışmasında birinci olan kişi Gökhan Türkmen’in plak şirketi GTR Müzik’ten single çıkarmaya hak kazanacak!

