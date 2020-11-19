Gökhan Türkmen'in yeni albümü Romantik çıktı

Geçen yıldan itibaren her ay yayımladığı, milyonların dinlediği şarkılarıyla hayatlara dokunan Gökhan Türkmen yepyeni 4 şarkıyı ekleyerek “Romantik” albümünü müzikseverlere sunuyor. Prodüktörlüğünü Tunç Çakır yaptığı, akustik gitar üstüne kurulu modern ve çok sesli albüm Gökhan Türkmen’in yumuşak sesiyle hayat buldu.

Distorsiyon, akustik gitar, jazz ve rock davulları, ukulele, harmonika, vokal, yaylılar ve brass sectionla birlikte akustik rock ve country tınıları hissettiren “Romantik” albümü, müzikseverleri romantizmin doruklarına çıkaracak bir arşiv niteliği taşıyor. Albümün kapağı Morespace Studio tarafından tasarlandı. Albüm kapak fotoğrafları ünlü fotoğrafçı Hakan Adil tarafından çekildi.

KISA FİLM TADINDA “DERDİM” KLİBİ YAYINDA!

Gökhan Türkmen’in “Romantik” Albümü tüm dijital platformlarda yerini alırken çıkış parçası “Derdim” klibi de müzikseverlerle buluştu. Etkileyici sahneleriyle dikkat çeken güçlü prodüksiyona sahip 'Derdim'in kısa film tadındaki video klibinde, talihsiz bir kazayla acı çeken bir çiftin aşk dolu anılarını ve hayata tutunmalarını anlatılıyor.

Sözleri ve vokal performansı ile ilk dinleyişten itibaren dikkat çeken 'Derdim', çok sesli müzikal alt yapısı trompet, davul ve gitar motifleriyle bütünlük sağlıyor. Söz ve Müziği Gökhan Türkmen’e ait olan parçanın düzenlemesi Atıl Aksoy tarafından yapıldı. Ünlü yönetmen Murat Joker’in çektiği klipte Gökhan Türkmen’e Yağmur Damla Aydın eşlik etti.