Güler ve Tanpınar ‘aynı rüya içinde’

Ara Güler Müzesi, yeni sergi “Aynı Rüyanın İçinde” ile birlikte kapılarını açıyor. Eylül ayında kapılarını açacak olan ve 28 Şubat 2021’e kadar ziyaret edilebilecek yeni sergide, bir tarihin entelektüel hafızası Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinleriyle, bir tarihin görsel kayıt ustası Ara Güler’in fotoğrafları buluşuyor.

Dergâh Yayınları’yla birlikte hazırlanan “Aynı Rüyanın İçinde” kitabı da sergiyle eş zamanlı olarak sanatseverlerle buluşuyor. Sanat tutkunları yeni sergi ve kitapla birlikte gerçek ve kurgunun iç içe geçtiği bir İstanbul hikâyesine şahitlik edecek.



Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ara Güler’in, kendilerini kaybolmuş güzellikleri estetize etmeye adamış nostalji tutkunu bu iki flânörün, İstanbul rüyası, gelecekte onları okuyan ve izleyenlerin belleğinde, değişenin değişmeyenle birlikteliği olarak devam edecek.



‘Yitirilmiş Renkler’



Müzede ayrıca bir biyografi duvarı, Ara Güler’in karanlık odasının orijinal objeleriyle canlandırılması ve kontakt baskılarından örnekler de görülebilecek.

Diğer bir galeride de 1995 yılında yayımlanan “Yitirilmiş Renkler” kitabında yer alan fotoğrafların Ara Güler tarafından kitap hazırlığı sırasında yapılmış çizimlerinden oluşan kitap maketini merkeze alan “Hayalimdeki İstanbul Ya Bir Vapurdur Ya Bir Kuş” adlı sergi gezilebilecek. Sergide maket kitabın yanı sıra, kitap içindeki notlar ve yazışmalarla kitapta yer alan renkli İstanbul fotoğraflarından bir seçki de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.











‘Güler’İn fotoğrafı Tanpınar’ın metnini okumakla eşdeğer’



Kitabı yayına hazırlayan Ali Sina Özüstün, Güler’in Tanpınar ile fotoğrafını çekmek için bir araya geldiğini ve bu kitap vesilesiyle tekrar buluştuklarını şöyle anlatıyor:



“Yıllar önce bir akşam saati bilgisayar başında Ara Güler fotoğrafları içinde gezinirken Ahmet Hamdi Bey’e rastladım. Ara Usta’nın çektiği portrelerden birinde değil. Bir kabristan fotoğrafına rastladım. Büyük ihtimalle bir kış günü güzelim şahidelerin arasından bana yarı meraklı yarı endişeli bakan çocuğun olduğu fotoğrafta. Bir an baktık birbirimize ve bundan doğan ‘auranın loş aydınlığı’nda Ahmet Hamdi Bey’in ‘rüya’larından birini gördüm. O zaman dedim ki kendi kendime ‘Ara Güler fotoğrafı esasında bir ‘rüya’nın fotoğrafı. Bu iki ‘flaneur’, by ‘bakışlarıyla şehri estetize eden iki adam’, aynı rüyanın adamlarıydı artık. Biri içinde yaşadığımız cümleleriyle, diğeri ışığı aracı kılarak gördüğü rüyayı anlatıyordu.”



Bir Ara Güler fotoğrafına bakmanın, bir Tanpınar metni okumaya eşdeğer olduğunu belirten Özüstün, kitabı yayına teslim ettikten kısa bir süre sonra 2018 yılında yaşama veda etti. Özüstün’ün vefatının ardından Dergâh Yayınları, kitaba bazı yeni fotoğraflar ve metinler ekleyerek son halini verdi.