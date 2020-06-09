Güney Güneyan'ın ilk şiir kitabı yayınlandı

Klasik şiir öğelerinden öte bir yazım tekniği denenmiş olmasından ötürü düzyazı şiirlerle anlama ulaşma çabasıyla doğa ve erotizm, yaşam ve kadın ekseninde zaman zaman durağan, zaman zaman ise yoğun duygusal çatışmalar barındıran bu çalışma, kurgu dışında yaratılan naturalist gerçekçilikle buluşarak modern Türk şiirine temas ediyor.

Anlamı bulmak, çoğaltmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bir araya gelen elliye yakın şiirin buluşmasıyla oluşan Müstakil Beden’in editörlüğünü Devrim Ekinci üstlendi. Kapak illüstrasyonu Hüseyin Özkan’a ait olan çalışmanın bir diğer dikkat çekici yanı ise her şiir için kaleme alınmış olan çizimler oldu.

Bu çalışma için her biri birbirinden değerli on iki çizerin kolektif bir çabayla oluşturduğu çizimler de yer alıyor. Ayça Atbaş, Ayça Ünüvar, Berna Bal, Elif Türker, Ezgi Uzamaz, Havva Marta, İlhami Tunç Gençer, Özge Çetin, Tatiana Kirillova, Toprak Bek, Uğur Demirci ve Yetkin Yağcı çizimleriyle katkı sağladı.