‘Günün Sonunda’ ne var?

Türkiye’den ve yurtdışından sanatçıların çalışmalarının, insanın doğa ile ilişkisinde durduğu yere yöneltilmiş dürüst bir bakış etrafında bir araya geldiği “Günün Sonunda” sergisi Odunpazarı Modern Müze’de (OMM) ziyarete açıldı. Ursula K. Le Guin’in ilk defa 1972’de yayımlanan “Dünyaya Orman Denir” öyküsünden de yola çıkan seçki, Le Guin’in eserinde “Arz” ismiyle anılan, kaynakları sonuna kadar kullanılmış beton gezegenin bir benzerine dönüşen, üstünde yaşadığımız dünyada kökleniyor.



Serginin ana fikri, Sanayi Devrimi’nden bu yana insanlığın doğaya ve ekolojik dengeye verdiği zararın boyutlarının Kovid-19 salgının patlamasıyla ayyuka çıkması etrafında şekilleniyor. İnsanlığın bu bozulmanın sonuçlarıyla yüzleşmeye başlamasının, doğanın içinde var olmaya karşı daha saygılı bir tutum geliştirip geliştiremeyeceğini sorgulayan “Günün Sonunda” sergisi; sömürü ile ortak yaşam, göç ile istila, yapıbozum ile hafıza ve hafıza ile anıtlaştırma arasındaki nüansları kayıt altına alan çalışmaları bir araya getiriyor.



Tüketim çılgınlığı



Abartılı tüketim ve bu tüketimi doyurmak için daha da çok üretim, doğanın insan için bir meta ya da “arka plan” olabileceği yanılgısı, bir sonraki yüzyıla damgasını vuracak zorunlu göç gibi konulara mercek tutan eserler, izleyiciyi doğayla kendi ilişkisi üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

Dünyanın kaynaklarının kâr ve konfor adına gezegenin döngüsü göz ardı edilerek kullanılmasının insanlık için oluşturduğu tehdidin insanlık olarak farkına varıldığı bugünlerde sergi, kolektif gelecekteki ihtimallere şimdinin fenerini tutuyor.



Sergide eserleri yer alan sanatçılar arasında Ali Kazma, Andreas Gursky, Aras Seddigh, Aylin Zaptçıoğlu, Azade Köker, Burcu Perçin, Burcu Yağcıoğlu, Canan Tolon, Fırat Engin, Guido Casaretto, Hale Tenger, İnci Eviner, İrem Tok, Lara Ögel, Murat Akagündüz ve Yaşam Şaşmazer bulunuyor.



Sergi, salıdan cumartesiye 11.00-17.00, pazar 12.00-17.00 saatleri arasında, pandemi dönemindeki kurallar kapsamında OMM’de ziyaret edilebilecek.