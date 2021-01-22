Guardian’da yer alan bir habere göre; editörler, yayıncılar ve yazarlardan oluşan 500 isim ortak bir mektuba imza atarak, sektörden Donald Trump’ın başkanlık sonrası yazacağı herhangi bir anı kitabını yayımlamayı reddetmelerini istedi. Kampanyada imzası bulunan isimler, “çocukları kafese tıkan” ve “darbeye” teşvik eden bir yönetimin hiçbir kitap anlaşması olmaması gerektiğini belirtti.



Washington Post’ta geçen yıl kasım ayında yayımlanan bir haberde Trump’ın diğer Amerika başkanları gibi kitap çıkaracağı iddiası yer almıştı. “Hainlere Kitap Anlaşması Yok” başlıklı mektup geçen hafta 250’den fazla editör, yazar ve yayıncı tarafından imzalandı. Mektupta imzası olan taraflar birlikte hareket ederek, görev süresi biten Trump dahil olmak üzere onun başkanlık yönetiminden herhangi bir yetkilinin gelecekte bir kitap yayımlamasına karşı çıkıyor. Mektuba imza atan yayınevleri arasında Penguin Random House, Hachette Book Group, HarperCollins, Simon&Schuster ve Macmillan’dan çalışanlar yer alıyor.



Geçen yıl New York Post, başkanlık görevinin ardından Trump’ın 100 milyon dolarlık televizyon programı ve kitap anlaşması yapmayı planladığını iddia etmişti. Görevden ayrılan ve 4 yıl içinde 400 milyon dolarlık ödemesi gereken borçları bulunan Trump için böyle bir anlaşmanın önemli olduğu da Guardian’ın haberinde yer aldı.