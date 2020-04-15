Haliç Üniversitesi'nden online sergi

Sergi aynı zamanda üniversite öğrencileri tarafından oluşturulmuş Türkiye’deki ilk online sergi olma özelliğini taşıyor.

Mimarlıkta Disiplinler Arası Yaklaşımlar, Tarihi Kentsel Dokuda Çağdaş Tasarım ve Uygarlık Tarihinde Mimarlık gibi uygulamalı ve teorik disiplinlerin ürünlerini içeren sergiye;

https://www.artstation.com/artwork/rRqXdG

https://www.artstation.com/artwork/OyLEV8

https://www.artstation.com/artwork/XB5PLa

linklerinden ulaşabilir ve eserleri inceleyebilirsiniz.