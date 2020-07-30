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30.07.2020 - 14:55 |

Haluk Akakçe sergisi Atelier Marvy'de

Haluk Akakçe’nin zamana meydan okuyan sergisi “Keşke Zamanı Geri Alabilsem” doğaya tutkun gezginlerin limanı Kesre Koyu’nda konumlanan Club Marvy’deki Atelier Marvy’de ziyaretçilerini bekliyor.

Haluk Akakçe sergisi Atelier Marvy'de

Kariyeri boyunca hem yurt içi hem de yurt dışında pek çok farklı konuda ses getiren sergiler düzenleyen Akakçe’nin “Keşke Zamanı Geri Alabilsem” sergisi; değişim ve transformasyon temalarını ele alarak, ziyaretçilerini zaman ve mesafe olgularının bulunmadığı paralel bir dünyaya götürmeyi vaat ediyor.

 Eylül ayına kadar Club Marvy misafirlerinin ziyaretine açık olacak bu sergiyi, ruhunuzu dinlendiren sakin bir tatilin yanı sıra Akakçe’nin rengarenk dünyasını da keşfe çıkmak isterseniz mutlaka tatil ajandanıza ekleyin!

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