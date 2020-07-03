"Hani Yapamazdım" raflardaki yerini aldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlarımıza armağan olarak çıkması planlanan kitap, Covid-19 salgını nedeni ile ertelenmiş olmasına rağmen, ünlü fenomen takipçilerine verdiği sözü yerine getirerek, yeni normale dönüşün ilk günlerinde kitabı dağıtıma çıkardı, büyük ilgi gören kitap, raflarda yerini aldı.

Nermin Gül okuyucuları ile imza gününde buluşmayı, her kadının kendinden bir parça bulacağı kitapta özellikle Anadolu’daki kadınlarımızın hayatlarına dokunmayı, onlara bir kadının isteyince neler başarabileceğini bire bir anlatmayı hedefliyor.



‘Hayaller ve gerçekler iki tehlikeli düşman olabilir size, sadece hayal ediyorsanız eğer…’

Ben, hayallerine ve ailesine sımsıkı tutunup: “hani yapamazdım” cümlesini kurabilecek fırsata ve güce kavuşabilmek için nice dikenler arasından güller deren sıradan bir faniyim...

“Yüreğimden geçip aklıma düşenleri paylaştığım, bugüne kadar ki naçizane hayat öyküm olan bu kitabı; kadın ve anne olmanın bana verdiği ayrıcalığa dayanarak, yol arkadaşım olan kıymetli hanımefendilere ithaf ediyorum. Güç ve cesaret kaynağım oldular çünkü...

Siz yeter ki, bir niyet edin yola vurmaya kendinizi...

Size vuran her darbenin, ancak hızınızı yükselteceğini bilin.

Ben öyle yaptım, şimdi sıra sizde!





‘Ayaklarınızı yerden kesecek mutluluklar size çok yakın da olabilir. Ama siz yine de ayakları yere basan mutlulukların peşinden koşun’

Nermin GÜL