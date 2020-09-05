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05.09.2020 - 07:00 |

Haring’in koleksiyonu satışa sunuluyor

Amerikalı ressam Keith Haring’in kişisel koleksiyonu, önümüzdeki günlerde New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen online açık artırmayla satışa sunuluyor.

Haring’in koleksiyonu satışa sunuluyor

Art Market Monitor’da yer alan habere göre “Dear Keith: Works from the Personal Collection of Keith Haring” adlı müzayedede, 100 dolarlık çizimlerden Haring’i, sevgisi Juan Dubose ile çeken Andy Warhol’un 250 bin dolarlık baskısına kadar 140’tan fazla eser yer alıyor. 24 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında müzayede evinin internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek açık artırmadan elde edilen gelir, New York’taki LGBTQ Community Center’a bağışlanacak. l KÜLTÜR SANAT

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