‘Harry Potter’ dizi olacak mı?

Ancak dizinin odak noktasının ne olacağı ve bu evrenin hangi çizelgesinde olacağına dair bir bilgi henüz verilmedi. Warner Bros. ve HBO Max ise çıkan bu haberlerin ardından yaptığı açıklamada “Stüdyoda ya da yayın platformunda geliştirilmekte olan ‘Harry Potter’ serisi yok” dedi. Ancak derginin pek çok kaynağı projenin çok erken aşamada olduğunu doğruladı.



