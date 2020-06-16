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16.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Harry Potter hayranları dövmelerini sildiriyor

Harry Potter” serisinin hayranları J.K. Rowling’in önceki hafta trans bireyler ile ilgili Twitter’da yaptığı ““Eğer cinsiyet gerçek değilse, aynı cinsiyete karşı çekim diye bir şey yok demektir. Eğer cinsiyet gerçek değilse, tüm dünyada kadınların yaşanmış gerçekliği silinmiş demektir. Trans insanları tanıyorum ve seviyorum ama cinsiyet kavramını silmek, pek çok kişinin hayatlarını anlamlı bir şekilde ele alma kabiliyetini ortadan kaldırır.” açıklamasının ardından yazara tepki gösteriyor.

Harry Potter hayranları dövmelerini sildiriyor

The New York Post’ta yer alan habere göre serinin bazı yetişkin hayranları, “Harry Potter”dan ilham alarak yaptırdıkları dövmelerini sildireceklerini sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı. Çocukluğundan beri ‘takıntılı’ bir şekilde serinin hayranı olan Bria Noone, vücuduna yaptırdığı “Ölüm Yadigarları”nı temsil eden simgeyi sildirmeye karar verdiğini duyurdu. 23 yaşındaki Noone, “Bir ömür boyu hayranı ve yaptığı işten bu kadar olumlu etkilenen biri olarak bu açıklamayı yapmasına şaşırdım ve tiksindim” dedi.

Yıldızlardan tepki

“Harry Potter” ve “Fantastik Canavarlar” serilerinin film uyarlamasında yer alan Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ruper Grint ve Eddie Redmayne da J.K. Rowling’in yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Seride Harry Potter karakterine hayat veren Daniel Radcliffe, Rowling’in bu açıklaması üzerine önceki günlerde trans bireylerin kimliklerini geçersiz kılmak yerine, destek olmak için daha fazla şey yapılması gerektiğine dair kaleme aldığı bir yazıyı paylaşmıştı. Filmde Hermione Granger’e hayat veren Emma Watson ise Twitter hesabı üzerinden “Trans bireyler, sürekli sorgulanmadan yaşamayı hak ediyorlar” ifadelerini paylaştı. Son olarak Ron Weasley karakterini canlandıran Ruper Grint ise “Trans kadınlar, kadındır. Trans erkekler, erkektir” açıklamasında bulundu.

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