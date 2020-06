Harry Potter hayranları dövmelerini sildiriyor

The New York Post’ta yer alan habere göre serinin bazı yetişkin hayranları, “Harry Potter”dan ilham alarak yaptırdıkları dövmelerini sildireceklerini sosyal medya üzerinden duyurmaya başladı. Çocukluğundan beri ‘takıntılı’ bir şekilde serinin hayranı olan Bria Noone, vücuduna yaptırdığı “Ölüm Yadigarları”nı temsil eden simgeyi sildirmeye karar verdiğini duyurdu. 23 yaşındaki Noone, “Bir ömür boyu hayranı ve yaptığı işten bu kadar olumlu etkilenen biri olarak bu açıklamayı yapmasına şaşırdım ve tiksindim” dedi.

Yıldızlardan tepki

“Harry Potter” ve “Fantastik Canavarlar” serilerinin film uyarlamasında yer alan Daniel Radcliffe, Emma Watson, Ruper Grint ve Eddie Redmayne da J.K. Rowling’in yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Seride Harry Potter karakterine hayat veren Daniel Radcliffe, Rowling’in bu açıklaması üzerine önceki günlerde trans bireylerin kimliklerini geçersiz kılmak yerine, destek olmak için daha fazla şey yapılması gerektiğine dair kaleme aldığı bir yazıyı paylaşmıştı. Filmde Hermione Granger’e hayat veren Emma Watson ise Twitter hesabı üzerinden “Trans bireyler, sürekli sorgulanmadan yaşamayı hak ediyorlar” ifadelerini paylaştı. Son olarak Ron Weasley karakterini canlandıran Ruper Grint ise “Trans kadınlar, kadındır. Trans erkekler, erkektir” açıklamasında bulundu.