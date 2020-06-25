Harun Tekin’den yaş günü hediyesi

Tekin, kendisi için oldukça anlamlı olan bu konserden elde edilecek gelirin ise İhtiyaç Haritası’yla paylaşılarak müzik emekçilerinin giderlerini karşılamak adına kullanılacağını ifade etti. Yaklaşık 75 dakika sürmesi planlanan konserde Tekin, şarkıları tek başına söyleyecek ve enstrüman olarak yalnızca akustik gitarını kullanacak.