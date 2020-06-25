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25.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Harun Tekin’den yaş günü hediyesi

Mor ve Ötesi’nin solisti Harun Tekin, doğum gününde çevrim içi bir konser aracılığıyla dinleyicilerle buluşacak. My Open Stage organizasyonuyla gerçekleştirilecek “Hediyeler” isimli konser, 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 19.30’da organizasyonun internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Harun Tekin’den yaş günü hediyesi

Tekin, kendisi için oldukça anlamlı olan bu konserden elde edilecek gelirin ise İhtiyaç Haritası’yla paylaşılarak müzik emekçilerinin giderlerini karşılamak adına kullanılacağını ifade etti. Yaklaşık 75 dakika sürmesi planlanan konserde Tekin, şarkıları tek başına söyleyecek ve enstrüman olarak yalnızca akustik gitarını kullanacak.                          

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