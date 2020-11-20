Herkes hata yapar, dahiler bile!

Astrofizikçi ve yazar Mario Livio’nun kaleme aldığı Dahice Hatalar, beş büyük bilim insanının; Charles Darwin, William Thomson (namı diğer Lord Kelvin), Linus Pauling, Fred Hoyle ve Albert Einstein’ın bilimsel çalışmaları sırasında yaptıkları hatalar ve bunların bilimsel gelişime katkısını konu ediyor.

Bilim dünyasında devrim niteliğindeki büyük keşiflerin temellerini atsalar da fikirleri ve çalışmalarıyla insanlık tarihine büyük katkılar sunmuş olan bu beş büyük dahi bile hayatlarının bir döneminde hataya düşmekten kurtulamadı. Mario Livio’nun Dahice Hatalar’da sade bir dille açıkladığı üzere belki de bu hatalar bilimseler gelişmeler ve evrene bakış açımızın bugünkü noktaya gelmesi için elzem nitelikteydi.

Sayfa Sayısı: 328

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Tür: Bilim