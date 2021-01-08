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08.01.2021 - 12:16 |

Heykel ustası Bahram Ashofteh'ın eserleri İstanbul'da

Dünyaca ünlü heykel ustası Bahram Ashofteh'in eserlerinden oluşan sergi Carousel AVM’de ziyaretçileriyle buluştu…

Heykel ustası Bahram Ashofteh'ın eserleri İstanbul'da

Hurda araçların metal aksamlarını ve ahşap ürünleri kullanarak sıra dışı sanat eserleri tasarlayan dünyaca ünlü heykel ustası Bahram Ashofteh’in eserleri Carousel Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ziyarete açıldı.

 

Hurda malzemelerden çarpıcı hayvan figürleri ve tarihi karakterler tasarlayan Ashofteh’in eserleri Türkiye’de ilk kez Carousel AVM’de sergileniyor. Eserlerinde zamanla yok olmaya ve kirlenmeye başlayan dünyaya dikkat çekmek isteyen sanatçı, bu alandaki toplumsal bilincin oluşmasına da katkı sağlamayı amaçlıyor.

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