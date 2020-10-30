30.10.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Hit şarkıların sahibi İngiltere Kilisesi
İngiltere Kilisesi’nin, Hipgnosis adlı şirkette yatırımcı olması sebebiyle; Beyoncé’nin “Single Ladies”, Rihanna’nın “Umbrella” ve Justin Timberlake’in “SexyBack” gibi şarkılarının ortak sahibi olduğu ortaya çıktı.
New York Post’ta yer alan habere göre, İngiltere Kilisesi, son üç yıldır binlerce hit şarkının haklarını alan Hipgnosis adlı şirketteki yüzlerce yatırımcıdan biri. Bu durum, kiliseyi birçok ikonik şarkının ortak sahibi yapıyor.