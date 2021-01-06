Hollywood’un altın çağında ümitsiz bir aşk hikâyesi

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) okurla buluşturduğu “Son Patron”, 20’nci yüzyılın en önemli edebiyatçılarından biri ve “Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi” ile “Muhteşem Gatsby”nin yazarı olan F. Scott Fitzgerald tarafından kaleme alındı. Fitzgerald’ın kalp krizi geçirip hayata veda etmesiyle yarım kalan bu roman, taslaklara ve defterlere yazılmış notlar yardımıyla tamamlandı.

Entrikalar ve düşüşler

Türkçe çevirisini Duygu Miçooğulları’nın yaptığı “Son Patron”, 1930’lar Hollywood’unun ışıltılı dünyasında yaşanan aşkları, mücadeleleri, entrikaları, sert düşüşleri ve ihtişamı tüm çıplaklığıyla aktarıyor. Müzik, lüks tüketim ve sanat sayfalarda yer ediniyor. Romanda, Hollywood’un ünlü yapımcılarından Pat Brady’nin kızı Cecilia Brady karakteri, babasının ortağı dahi yapımcı Monroe Stahr karakterine âşık. Stahr, Hollywood’un en yetenekli ismi; beyazperdeye adeta renk kazandırıyor, yaptırım gücüyle hemen her alana uzanabiliyor.

Her açıdan umutsuz bir sevda

Karısını kaybettikten sonra tüm hayatını işine adayan Stahr, bir film setinde karşılaştığı Kathleen karakterine ilgi duymaya başlıyor ve hisleri giderek umutsuz bir aşka doğru yelken açıyor. Okur ise yaşananları Cecilia’nın bakış açısından öğreniyor: “Stahr’ın tüm eğitimi, stenografi üzerine gittiği bir akşam okulundan ibaret olmasına rağmen, çok uzun zaman önce, daha önce hiç ayak basılmamış ve çok az insanın onun yolunu tutabildiği ‘sezgilerden’ oluşan alanlarda herkesi gölgede bırakmıştı.”

Film, dizi, Benjamin Button, Caz Çağı…

1930’lu yılların Hollywood’unda yaşanan entrikaların ve çekişmelerin sıralandığı roman, Fitzgerald’ın son eseri olarak öne çıkarken, kendi hayatından da parçalar içeriyor. 1976’da aynı isimle sinemaya uyarlanan yapımın oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Robert Mitchum, Jack Nicholson, Ingrid Boulting yer alıyor. Romanın ayrıca 2016-2017 yılları arasında yine aynı adla yayınlanan ve dokuz bölümden oluşan dizisi de bulunuyor. Fitzgerald’ın büyüleyici hayal gücünü ve aktarım yeteneğini ortaya koyan “Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi” ise sinemaya uyarlanan eserlerinden bir diğeri. Öyküde Fitzgerald, Benjamin Button karakteriyle yaşam döngüsünü tersine çevirerek 70 yaşında doğan karakteri giderek gençleştiriyor. Bu sıra dışı öykü Fitzgerald’ın hikâyelerinin bir arada olduğu VBKY’den çıkan “Caz Çağı Öyküleri” isimli kitapta yer alıyor.

Scott Fitzgerald kimdir?

Amerikan edebiyatında William Faulkner ve Ernest Hemingway’le birlikte Kayıp Kuşak yazarlarından F. Scott Fitzgerald, kısa öyküleri ve romanlarıyla edebiyat tarihinde önemli bir konumda bulunuyor. 24 Eylül 1896’da St. Paul, Minnesota’da dünyaya gelen Fitzgerald Katolik okulunda eğitim gördü, ardından Princeton Üniversitesi’nde okumaya başladı fakat I. Dünya Savaşı nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı, askere yazıldı. Savaş bitince büyük aşkı Zelda ile evlenme umuduyla ilk olarak New York’a gitti ama savaş nedeniyle yarım bıraktığı bir romanını yeni baştan yazmaya karar verip St. Paul’e taşındı. İlk romanı “This Side of Paradise” ve ilk öykü kitabı “Uçarı Kızlar ve Filozoflar” 1920’de yayımlandı. 1922’de büyük aşkı Zelda’yla evlendi, farklı öykülerinin yer aldığı “Caz Çağı Öyküleri” (VBKY, 2018) okurla buluştu. 1925’te çıkan “Muhteşem Gatsby” adlı romanı büyük ses getirdi ve sonraki yıllarda büyüyen bir şöhrete kavuştu. Fitzgerald, 21 Aralık 1940’ta, henüz 44 yaşındayken hayata veda etti.

KÜNYE

Yayınevi: VBKY

Kitabın adı: Son Patron

Yazar: F. Scott Fitzgerald

Çevirmen: Duygu Miçooğulları

Sayfa sayısı: 176

Fiyatı: 20 TL