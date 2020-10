‘Hopper’ın ilk resimleri’ taklit iddiası

Hyperallergic’te yer alan habere göre Shadwick, Hopper üzerine yazdığı tezi için araştırma yaparken Amerikalı tonalist ressam Bruce Crane’in 1800’lü yıllara ait “The Winter Sunset” tablosuna, resim kopyalamak için kılavuzlar içeren The Art Interchange dergisinin 1890 tarihli sayısında rastlıyor. Shadwick’e göre Crane’in çalışması Hopper’ın 1897’de gençken yarattığı ““Old Ice Pond at Nyack” tablosuyla aynıydı. Hopper’ın bu erken dönemden kalma ““Old Ice Pond at Nyack” ve diğer resimlerinin ressamın memleketi Nyack’ı tasvir ettiği düşünülüyordu. Shadwick, eserin sanatçının kendisi tarafından adlandırıldığının da belirsiz olduğunu belirtiyor.