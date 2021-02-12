House of Hundred YeniPerform’da seyirciyle buluşuyor
The Guardian’a göre 3500 gösteri arasından Edinburgh Fringe festivalinde görmeye değer ilk 10 gösteriden biri olarak listeye giren House of Hundred, bu akşam 21.00’da YeniPerform.com'da izleyiciyle buluşuyor.
Yarı otobiyografik, gerçek ile kurgunun iç içe geçtiği House of Hundred, yazar/yönetmen/oyuncu Yeşim Özsoy’un kendi kişisel tarihinden yola çıkarak oluşturduğu hikayelerle sahnede video ve müzik ile birleşerek vücut buluyor. Özsoy’un 1919 doğumlu anneannesinin, şu anda var olmayan, 1959 senesinde yıkılmış olan eski bir konak, geçmiş ve çocukluğuyla ilgili anlattığı hikayeler belgesel bir dille sahnede aktarılırken 100 senelik tarihimiz de çok özel ve öznel bir bakış açısıyla sahneye taşınıyor.
Türkiye prömiyerini 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapan House of Hundred, Guardian gazetesinin 2019 Edinburg Fringe Festivali’ni konu edindiği haberinde görülmeye değer ilk 10 oyun arasına yerleştirmişti.
Künye
Yazan: Yeşim Özsoy, Ferdi Çetin
Yöneten ve Oynayan: Yeşim Özsoy
Ses ve Müzik Tasarımı: Kıvanç Sarıkuş
Video Tasarımı: Melisa Önel
Koreografi: Tuğçe Ulugün Tuna
Işık Tasarımı ve Teknik Koordinasyon: Ayşe Sedef Ayter
Ses ve Işık Kumanda: Hasan Hakan Yılmaz, İlker Togay
Oyun Başlangıç Saati: 21.00
Oyun Süresi: 65 Dakika
Oyun gösteriminin ardından saat 22.30'da Zoom üzerinden bir söyleşi gerçekleşecek.