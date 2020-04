Houston belgeseli McCarten’A emanet

McCarten, Houston’ın sinema filmi için diğer ortak yapımcılar The Whitney Houston Estate ve Houston’ın ilk kayıt sözleşmesini imzaladığı müzik yapımcısı Clive Davis ile güçlerini birleştirdi.

Filmin yönetmeninin

hangi isim olacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak basında yer alan haberlere göre, yapımcılar “The Photograph”, “Jean of the Joneses” ve “The Weekend” filmlerinin de yönetmenliğini yapan Stella Meghie ile görüşmeleri ilerletti. 58 yaşındaki senarist McCarten, son yılların en beğenilen biyografi filmlerinin yazarı olarak biliniyor. McCarten’ın senaryosunu yazdığı 2018 yapımı “Bohemian Rhapsody” ve 2019 yapımı “The Two Popes” filmleri kendisine 2 Oscar adaylığı getirmişti.

R&B yıldızı Whitney Houston 2012 yılında 48 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının yüksek miktarda kokain aldıktan sonra banyo küvetinde boğulduğu açıklanmıştı. Clive Davis, Deadline’a yaptığı açıklamada, “Whitney Houston’ın hikâyesinin henüz tam olarak anlatılmadığını biliyorum” şeklinde konuştu. Davis, filmin müzikal anlamda zengin olacağını söyledi. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ