Bu hüznün sergisi... Ünlü ressamın tablolarındaki canlı renklere tezat trajik hayatını; duvarlara alıntılanmış sözlerinde, yakın dostu Hıfzı Topuz’a yazdığı mektuplarda, öldüğünde gömüldüğü Paris’teki Kimsesizler Mezarlığı’ndan alınan ve bugün sergilenen mezar taşında görebiliyorsunuz. Kıymetini çok geç bildiğimiz Fikret Muallâ’yı sergiyi gezdikçe daha yakından tanıyorsunuz.



Proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in yaptığı İzmir’deki Folkart Galeri’deki serginin açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmirliler olarak Türkiye’nin en önemli ressamlarından biri olan Fikret Muallâ’nın yalnızlığını bir nebze de olsa paylaştığımız için çok mutluyuz” dedi.



‘Onur duyuyoruz’



Bugüne kadar düzenledikleri 14 sergide yaklaşık 600 bin sanatseveri ağırladıklarını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise, “Sadece ‘Büyük Dahi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi’ne 228 bin ziyaretçi katıldı. Bu bir Türkiye rekorudur. Onur ve gurur duyuyoruz” dedi.



Fikret Muallâ’nın öldüğü zaman Paris’teki Reillane Mane Kimsesizler Mezarlığı’na defnedildiğine değinen Sancak, “Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün eşi Emel Korutürk, mezarının Karacaahmet’e getirilmesini sağlamıştır. Fikret Muallâ, Türk resim tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Marilyn Monroe, yanındaki insanlar Picasso’dan bahsederken, ‘Fikret Muallâ da var’ demiştir. Daha önce 5 frank’a satamadığı, bugün ise 2 milyon lira değerinde olan eserleri burada sergileniyor. Ayrıca Ren Kasabası’ndaki mezar taşını da sergimizde görmek mümkün. O tarihlerde kendi değerimizin farkına varamamışız. Bu sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.







‘Dâhi bir ressamdı’



Ünlü opera sanatçısı Semiha Berksoy’un kızı Zeliha Berksoy ise duygularını şöyle ifade etti:



“Biz ailecek Fikret Muallâ’ya hayrandık. Annem, ‘Fikret dâhi bir ressam’ derdi. Kendisi müthiş bir Fikret Muallâ hayranıydı. 1930’larda tanışmışlar. Bu sergide Fikret Muallâ tarafından yapılan bir portresi de bulunuyor. Arkadaşlıkları ve dostlukları çok farklı bir boyuttaydı. Paris’te ölene kadar da annemle sürekli mektuplaşırlarmış. Bu insanlar paha biçilemez insanlar. Fikret Muallâ, ölümünün üzerinden kaç yıl geçmesine rağmen burada sanatının yüzüyle hâlâ var oluyor ve hepimiz ona bir kez daha hayran oluyoruz.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra iş ve siyaset dünyasından pek çok ismin katıldığı bu eşsiz sergi, 17 Mayıs tarihine kadar pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ücretsiz olarak gezilebilecek.



400 sayfalık özel albüm



Türkiye sanat tarihinde ‘Paris Ekolü’ olarak nitelenen dönemin sıra dışı fırçası Fikret Muallâ; Avni Arbaş, Hakkı Anlı, Albert Bitran, Hale Asaf, Abidin Dino, Nejad Melih Devrim, Remzi Paşa, Mübin Orhon’un aralarında olduğu isimlerle aynı ekolde anılıyor. Resimlerinin konularını çoğunlukla kahveler, sirkler ve sokaklar gibi, Paris yaşamının gündelik ayrıntıları oluşturuyor. İçinde yaşadığı bohem çevreyi resminde işleyen Fikret Muallâ, daha çok guvaş tekniğine yakınlık duyup, bu teknikle çok hızlı çalışabilmiş olmakla birlikte, yağlıboyayı da suluboya ve guvaşı kullandığı ustalıkla kullanmasıyla tanınıyor. Sergi için özel olarak 400 sayfalık bir albüm de hazırlandı.











