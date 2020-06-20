İBB’den kültür sanat sektörüne destek

Salgın nedeniyle faaliyetlerini erteleyen ve iptal etmek zorunda kalan tiyatrolar, sinemalar, müzeler, yayınevleri ve bağımsız sanatçılar İBB’nin bu destek programına alındı. Proje kapsamında özel tiyatrolara ve sinema sektörüne destek vermek amacıyla Yenikapı’da kurulacak dev ekran ve sahne sistemi ile açık hava tiyatrosu ve açık hava sineması inşa edilecek. Yaz sezonu süresince İstanbullular film ve tiyatro gösterimlerini arabalarının içinden izleyebilecek.

Oyunlar sahnelenecek

Bunun yanında tiyatro oyunlarının daha düşük ücretler ödenerek izlenmesini sağlamak ve özel tiyatrolara destek olmak amacıyla, özel tiyatroların mevcut arşivlerindeki oyunlarının, açık hava ya da dijital platformlardan yayınlanması sağlanacak. Kültür ve sanatı kamusal alanlara taşımak için ise sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilerek İstanbul’un farklı noktalarına, köy meydanlarına ve parklara özel tiyatrolara veya özel-kamu kurumlarıyla iş birliği yapılarak oyunlar sahnelecek. Son olarak İBB, kültür sanat etkinliklerini yeni oluşturacağı dijital platform üzerinden sanatseverlere sunacak.

Birçok farklı sanat dalından konuk edilecek sanatçıların performansları, İBB stüdyolarında kaydedilerek dijital platformda paylaşılacak. Ayrıca bu yayınların, pandemi sonrasında da kültür ve sanat etkinliklerini daha geniş kitlelere ulaştırılması ve sanatçıların desteklenmesi için devam etmesi planlanıyor. Programa başvurular için ise henüz bir tarih verilmedi.