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11.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İç dünyaya uzanan bir sergi

British Council’ın dört yıldır farklı temalarla gerçekleştirdiği, zaman ve mekandan bağımsız bir sanat deneyimi sunan “Duvarları Olmayan Müze” başlıklı dijital sanat platformunun dördüncü sergisi “Varmak Üzere”, bugün Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenecek açılışla sanatseverlerle buluşuyor.

İç dünyaya uzanan bir sergi

Türkiye’den Seyhan Musaoğlu, Gürcistan’dan Teona Burkiashvili ve Ukranya’dan Tatiana Kochubinska’nın küratörlüğünü üstlendiği serginin açılışında sanat kurumlarının erişimim arttırmak için dijitali nasıl kullandıkları ve sanatın daha erişilebilir hale nasıl getirilebileceği konuşulacak. Sergi, insanın benliğine erişmeye yönelik iç dünyasındaki çabasını ve sonucunda kendine ait bir yer bulmaya dair bitmek bilmeyen arzusuna odaklanıyor. 

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