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24.11.2020 - 21:52 |

İdealist Öğretmen raflarda

Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün de önerisiyle geniş okur kitlelerine ulaşan Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabının yazarı Grigory Petrov’un yazdığı İdealist Öğretmen, FOM Kitap etiketiyle, Öğretmenler Günü’nde raflardaki yerini aldı. Kitabın önsözünü ise, Türk edebiyatının en sevilen isimlerinden Gülten Dayıoğlu kaleme aldı.

İdealist Öğretmen raflarda

Ülkemizde de klasikleşmiş, çok okunan ve sayısız öğretmene ilham veren Beyaz Zambaklar Ülkesinde’nin yazarı Grigory Petrov’un kaleminden yeni nesilleri eğitimle dönüştürmenin gücünü anlatan, unutulmaz bir kitap: İdealist Öğretmen.

Moskova Üniversitesi’nde saygın ve son derece başarılı bir matematik profesörü olan Raçinski, kariyerini bırakıp köyüne dönerek sıradan bir öğretmen olmaya karar verir. Aldığı bu önemli kararla halkın içindeki keşfedilmemiş cevherleri bulacak ve çocukları hak ettikleri aydın geleceğe kavuşturacaktır. Yeterince emek verilirse kendini eğitime adamış bir aydının neleri başarabileceğini anlatan bu kitap, umudun ve fedakârlığın meyvelerini toplayan bir öğretmenin hikâyesi.

Duayen yazar Gülten Dayıoğlu’nun kendi yaşamına dokunduğu önsözüyle İdealist Öğretmen, ideallerinin peşinde koşan öğretmenler için bir başucu kitabı olacak…

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