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11.11.2020 - 09:21 |

İDOB Beethoven'in 250. doğum yılı konser serisine başlıyor

17 Aralık 1770 tarinde dünyaya gelen Alman müzik dehası Ludwig van Beethoven’ın 250. yaşı tüm dünyada kutlanıyor. İDOB’un kutlama programında olan üç konser; 12 - 14 - 17 Kasım 2020 tarihlerinde sanatseverler ile buluşuyor…

İDOB Beethoven'in 250. doğum yılı konser serisine başlıyor

Ludwig van Beethoven; Geniş müzik çevreleri tarafından yaşamış en büyük besteci olarak kabul edilen Beethoven, şimdiye kadar müzik tarihinde görülmemiş, uzun bir döneme yön vermiştir. Müzikte, düzenli ve dengeli Klasik Dönemden (1750 -  1820)  duygulu ve  heyecanlı Romantik Döneme (1815 - 1910)  geçiş sürecinin en önemli müzikal figürüdür. İlk dönem eserleri klasik tarzda bestelenmişken, ünlü birçok bestesi ise romantik tarza sahiptir.  Müzikal anlamda çığır açan Beethoven, birçok senfoni  konçerto, piyano sonatı, keman sonatı, üvertür bestelemiştir.İşte bu değerli eserler, geniş bir yelpazedeİDOB konserlerinde seslendirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Beethoven kutlamalarına 12 Kasım’da “Senfonik Konser” ile başlıyor. Programda ; Die Geschöpfe des Prometheus Op. 43 'Ouvertüre'  -  Keman Konçertosu, Re Majör, Op. 61 'I. Allegro ma non troppo'  - Violinromanze No.2, Fa Majör, Op. 50  -  Senfoni No.1, Do Majör, Op.21 yer alıyor. İDOB Orkestrasını Şef Zdravko Lazarov yönetiyor. Keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko ise konserin solisti.

14 Kasım  akşamı seslendirilecek “Oda Müziği Konseri”nde ise programda yer alan  Beethoven eserleri ; Keman ve Viyolonsel için Düet, Do Majör -  Violinromanze, Sol Majör, Op.40  -  Trio, Si Bemol Majör, Op.11  ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.4, Do Minör, Op. 18 . Konserin solistleri; Keman: Oleksandr Samoylenko, Ceren Gürkan, Murat Anıl Erginol -  Viyola: Filip Kowalski - Viyolonsel: Şafak Erişkin, Mert Gürel, Burak Ayrancı - Klarnet: Ecesu Sertesen - Piyano: Tutu Aydınoğlu.

17 Kasım’da ise “Vokal Konseri” sanatseverler ile buluşacak. Programdaki Beethoven eserleri; 20 Irische Lieder, Serie 24, No. 262 - Volkslieder, Serie 24, No. 259 - Elegischer Gesang, Op.118. Konserin solistleri ;Esra Abacıoğlu Akcan, Özgecan Gençer, Otilia İpek, Ayten Telek, Elif T. Tekışık, Ahmet Baykara, Caner Akgün, Göktuğ Alpaşar, Arda Güven (keman), İdil Baykara (keman), Cenk Sökmen (viyola), Gözde Öcal Güvemli (viyolonsel), Olena Şenol (piyano). İDOB Korosu, şef Paolo Villa eşliğinde konserde yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi  ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi planlanan konserler , Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde seslendirilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi , Beethoven’ın 250. Yaş kutlamalarına  Aralık ayında “Fidelio Operası” ile devam edecek.

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